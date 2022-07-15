Не зроби гірше: як не нашкодити тим, хто в полоні

Щодня українські військові віддають життя за мирне небо та свободу. Часто російські окупанти беруть наших воїнів у полон, щоб потім вигідно обміняти їх на власних солдатів.

Кожен відповідальний громадянин, який дізнався про те, що близьку людину полонили російські окупанти, з добрими намірами прагне зробити свій внесок у порятунок.

Однак мало хто знає і розуміє, що певними діями, нібито спрямованими допомогти та підтримати, можна нашкодити бійцям і ускладнити їх повернення додому.

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Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, як підтримати тих, хто потрапив у полон, щоб не нашкодити й випадково не ускладнити порятунок.

Найчастіші помилки: як можна випадково нашкодити полоненому

Про полонених не так багато говорять у публічному просторі ЗМІ та представники влади. На це є свої причини.

Будь-яка публічність конкретного полоненого зазвичай призводить до збільшення вимог ворога щодо обміну та збільшує особисту небезпеку для цієї людини.

Ганна Маляр зазначає, що інформація про значущість людини, її політичні погляди, місце служби, попередню роботу, рідних та близьких провокує прискіпливе ставлення ворога.

У результаті вимоги до обміну конкретної особи можуть бути завищені, а сам процес — максимально ускладнений. Також ти випадково можеш зашкодити й побратимам полоненого, що збільшить ризик для їхнього життя.

Пам’ятай, інформація про позивні, військову частину, місце дислокації підрозділу, обставини потрапляння в полон не повинна розголошуватись.

Близька людина в полоні, що мені робити?

Влада знає про кожен випадок полону і бореться за безпечне повернення додому кожного українського солдата. Навіть якщо про це не кричать на публіку, над поверненням працює ціла команда професіоналів.

Якщо ти хочеш знайти зниклого на фронті або долучитися до порятунку близької людини, треба діяти чітко і злагоджено разом із цією командою.

Щоб не нашкодити, насамперед комунікуй з державними органами, які займаються обміном солдатів.

Зв’язатися з такими службами можна за цими номерами:

+38(095)412 74 24 — консультаційна лінія Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими

Прийом дзвінків: пн – пт з 10:00 до 16:00 години. Адреса приймальні: м. Київ, вул. Спаська, 37.

1648 або (044)287 81 65 — Н аціональне інформаційне бюро

або — Н +38(067)650 83 32 або +38(098)087 36 01 — о б’єднаний Центр з пошуку та звільнення полонених при СБУ

або — о +38(098)420 18 66 — Н аціональна поліція

— Н 0 800 300 155 — м іжнародний комітет Червоного Хреста.

Вони допоможуть та проконсультують тебе, як правильно публічно висвітлювати цю тему в соціальних мережах, які дії доречні, а які можуть ускладнити й сповільнити процес обміну.

Для ефективного порятунку знадобиться якісна колаборація. Тож не хвилюйся і звертайся за зазначеними контактами, тоді ефективно вдасться звільнити близьку людину з полону.

Після звільнення бійцю доведеться боротися з травмами, тривогами та переживаннями. Ти можеш бути поруч і правильно підтримати близьку людину після полону. Як це зробити, читай у нашому матеріалі.

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