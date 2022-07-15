Не сделай хуже: как не навредить тем, кто находится в плену

Каждый день украинские военные отдают жизнь за мирное небо и свободу. Часто русские оккупанты берут наших воинов в плен, чтобы потом выгодно обменять их на собственных солдат.
Каждый ответственный гражданин, узнавший о том, что близкого человека взяли в плен российские оккупанты, с благими намерениями стремится сделать свой вклад в его спасение.
Однако немногие знают и понимают, что определенными действиями, которые якобы направлены помочь и поддержать, можно навредить бойцам и усложнить их возвращение домой.
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, как поддержать попавших в плен, чтобы не навредить и случайно не осложнить их спасение.
О пленных не так много говорят в публичном пространстве СМИ и представители власти. На это есть свои причины.
Любая публичность конкретного пленника обычно приводит к увеличению требований врага по обмену и увеличивает личную опасность для этого человека.
Любая публичность конкретного пленника обычно приводит к увеличению требований врага по обмену и увеличивает личную опасность для этого человека.
Анна Маляр отмечает, что информация о значимости человека, его политических взглядах, месте службы, предыдущей работе, родных и близких провоцирует придирчивое отношение врага.
В результате требования к обмену конкретного лица могут быть завышены, а сам процесс — максимально усложнен. Также ты случайно можешь навредить и товарищам пленника, что увеличит риск для их жизни.
Помни, информация о позывных, воинской части, месте дислокации подразделения, обстоятельствах попадания в плен не должна разглашаться.
Помни, информация о позывных, воинской части, месте дислокации подразделения, обстоятельствах попадания в плен не должна разглашаться.
Власти знают о каждом случае плена и борются за безопасное возвращение домой каждого украинского солдата. Даже если об этом не кричат на публику, над возвращением работает целая команда профессионалов.
Если ты хочешь найти пропавшего на фронте или приобщиться к спасению близкого человека, то нужно действовать четко и слаженно вместе с этой командой.
Чтобы не навредить, в первую очередь поддерживай коммуникацию с государственными органами, занимающимися обменом солдат.
Чтобы не навредить, в первую очередь поддерживай коммуникацию с государственными органами, занимающимися обменом солдат.
Связаться с такими службами можно по следующим номерам:
Прием звонков: пн – пт с 10:00 до 16:00 часов. Адрес приемной: г. Киев, ул. Спасская, 37.
Они помогут и проконсультируют тебя, как правильно публично освещать эту тему в социальных сетях, какие действия целесообразны, а какие могут усложнить и замедлить процесс обмена.
Для эффективного спасения понадобится качественная коллаборация. Поэтому не волнуйся и обращайся по указанным выше контактам, тогда эффективно удастся освободить близкого человека из плена.
После освобождения бойцу придется бороться с травмами, тревогами и переживаниями. Ты можешь быть рядом и правильно поддержать близкого человека после плена. А как это сделать, читай в нашем материале.
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