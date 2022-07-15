Не сделай хуже: как не навредить тем, кто находится в плену

Каждый день украинские военные отдают жизнь за мирное небо и свободу. Часто русские оккупанты берут наших воинов в плен, чтобы потом выгодно обменять их на собственных солдат.

Каждый ответственный гражданин, узнавший о том, что близкого человека взяли в плен российские оккупанты, с благими намерениями стремится сделать свой вклад в его спасение.

Однако немногие знают и понимают, что определенными действиями, которые якобы направлены помочь и поддержать, можно навредить бойцам и усложнить их возвращение домой.

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Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, как поддержать попавших в плен, чтобы не навредить и случайно не осложнить их спасение.

Самые частые ошибки: как можно случайно навредить пленному

О пленных не так много говорят в публичном пространстве СМИ и представители власти. На это есть свои причины.

Любая публичность конкретного пленника обычно приводит к увеличению требований врага по обмену и увеличивает личную опасность для этого человека.

Анна Маляр отмечает, что информация о значимости человека, его политических взглядах, месте службы, предыдущей работе, родных и близких провоцирует придирчивое отношение врага.

В результате требования к обмену конкретного лица могут быть завышены, а сам процесс — максимально усложнен. Также ты случайно можешь навредить и товарищам пленника, что увеличит риск для их жизни.

Помни, информация о позывных, воинской части, месте дислокации подразделения, обстоятельствах попадания в плен не должна разглашаться.

Близкий человек в плену, что мне делать?

Власти знают о каждом случае плена и борются за безопасное возвращение домой каждого украинского солдата. Даже если об этом не кричат ​​на публику, над возвращением работает целая команда профессионалов.

Если ты хочешь найти пропавшего на фронте или приобщиться к спасению близкого человека, то нужно действовать четко и слаженно вместе с этой командой.

Чтобы не навредить, в первую очередь поддерживай коммуникацию с государственными органами, занимающимися обменом солдат.

Связаться с такими службами можно по следующим номерам:

+38(095)412 74 24 — консультационная линия Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными

Прием звонков: пн – пт с 10:00 до 16:00 часов. Адрес приемной: г. Киев, ул. Спасская, 37.

1648 или (044)287 81 65 — Национальное информационное бюро

или — Национальное информационное бюро +38(067)650 83 32 или +38(098)087 36 01 — объединенный Центр по поиску и освобождению пленных при СБУ

или — объединенный Центр по поиску и освобождению пленных при СБУ +38(098)420 18 66 — Национальная полиция

— Национальная полиция 0 800 300 155 — международный комитет Красного Креста

Они помогут и проконсультируют тебя, как правильно публично освещать эту тему в социальных сетях, какие действия целесообразны, а какие могут усложнить и замедлить процесс обмена.

Для эффективного спасения понадобится качественная коллаборация. Поэтому не волнуйся и обращайся по указанным выше контактам, тогда эффективно удастся освободить близкого человека из плена.

После освобождения бойцу придется бороться с травмами, тревогами и переживаниями. Ты можешь быть рядом и правильно поддержать близкого человека после плена. А как это сделать, читай в нашем материале.

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