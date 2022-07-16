Намеренно ударили Градами по жилым кварталам. Россияне обстреляли Чугуев, Никополь и Одессу — что известно

Российские оккупанты ночью и рано утром не спят — они делают свое черное дело: обстреливают украинские города и убивают мирных жителей.

Не было спокойным и это субботнее утро.

На этот раз под вражеские обстрелы попали Чугуев, Никополь и Одесса.

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Обстрел Чугуева

Сегодня ночью российские российские нанесли ракетные удары по Чугуеву на Харьковщине. Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

В результате обстрелов есть жертвы: три человека погибли — двое мужчин 60 и 68 лет и женщина 70 лет. Еще троих медики госпитализировали.

Разрушен жилой многоквартирный дом, кроме того — повреждены школа и магазин строительных материалов.

На местах попаданий работают все профильные службы, спасатели продолжают разбор завалов.

Обращаемся ко всем жителям области: не игнорируйте сигналы воздушных тревог, максимально находитесь в укрытиях! Берегите себя и своих близких. Правоохранители фиксируют все преступления кафиров. Терроризм россиян не останется без наказания! — написал Синегубов.











Обстрелы Никополя

Не удалось сладко поспать жителям Днепропетровской области: россияне накрыли огнем Никопольский район.

Как сообщает глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко, они умышленно ударили из Градов по жилым кварталам Никополя.

Повреждены 12 пятиэтажных домов, школа и здание ПТУ. В зданиях разрушены крыша, стены, выбиты окна. Обломки боеприпасов позалетали в квартиры людей.

Одна женщина ранена. Сейчас она находится в больнице.

Предварительно еще два человека находятся под завалами разрушенных квартир. На месте работают спасатели — разбирают разрушения и ищут людей, — пишет Резниченко.

Под руинами домов есть люди, сообщает ГСЧС.

Спасатели разбирают завалы, ищут людей. Работает 40 специалистов и 8 единиц техники. По городу лежат не сдетонировавшие боеприпасы. Трогать их категорически запрещено, — говорится в сообщении.

Кроме того, обстрелам подвергся Криворожский район, где вспыхнул пожар в частном дворе. К счастью, там пострадавших нет.

А накануне вечером на промышленном предприятии в Днепре, куда накануне вечером попала ракета, спасатели одно возгорание погасили, другое еще гасят. По уточненным данным, вечерняя атака на Днепропетровскую область унесла 3 жизни, еще 16 человек получили ранения.

Обстрелы Одессы

Утром 16 июля российская армия выпустила ракеты и по Одессе. Одна из них попала в склад, К счастью, пострадавших нет.

Площадь возгорания велика, город сразу же наводнил густой черный дым.

Охранники соблюдали правила поведения во время воздушной тревоги. И это сохранило им жизнь, — подчеркнул представитель Одесской ОГА Сергей Братчук.

Фото и видео с места событий он попросил не выкладывать.

По словам городского головы Одессы Геннадия Труханова, с первой минуты подразделения муниципальной службы спасения, спасательно-водолазная служба вместе с подразделениями ГСЧС приступили к тушению пожара.

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