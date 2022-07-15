Новий акт терору: Що відомо про вибухи у Дніпрі, Кременчуці та на Київщині ввечері 15 липня

Росія не припиняє свою тактику терору і вже кілька днів підряд завдає нищівних бомбувань по містах України, що знаходяться в тилу.

Сьогоднішній вечір 15 липня не став винятком, та під приціл ворога потрапили Дніпро, Кременчук та Київська область.

Довгий час тривала повітряна тривога на всій території України, а після 21 години почали з’являтись повідомлення про вибухи.

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Вибухи у Дніпрі

Міський голова Дніпра Борис Філатов закликав містян залишатись в укриттях. Жителі повідомляють про кілька сильних вибухів у місті.

Зазначається, що після ворожих ударів спалахнула потужна пожежа, зайнялися авто.

Ракети влучили по промисловому підприємству і по вулиці поряд з ним. Попередньо, ця російська атака забрала життя трьох людей, ще 15 поранені. Масштаби руйнувань з’ясовуємо, — голова ОВА Валентин Резніченко.

Вибухи у Кременчуці

Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін також повідомив про вибухи у Кременчуці. Їх було як мінімум три, за попередніми даними.

Хоча вже зняли сигнал повітряної тривоги, але загроза обстрілу усіх областей ще залишається.

Вибухи на Київщині

Про обстріл першими повідомили місцеві жителі, які чули звук вибуху.

Очільник Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба повідомив, що сьогодні ввечері в небі Білоцерківського району Повітряними силами України збита ворожа ракета.

Попередньо жертв та руйнувань немає. Уламки впали в поле. Інформація уточнюється. Працюють відповідні служби.

Він також закликав всіх жителів Київщини залишатися в укриттях під час повітряних тривог. Не ігнорувати небезпеку.

Обстріл Слов’янська та Краматорська

Генштаб повідомляє, що Росія наростила обстріли Донецької області, щоб вийти на межі адмінкордону. Ввечері повідомляють про обстріл Краматорська.

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко в ефірі телемарафону Єдині Новини розповів про результати ракетного обстрілу.

За його словами, це вже другий обстріл за день з реактивних систем залпового вогню. За попередньою інформацією, жертв немає. Вгатили у центр міста.

Росія продовжує діяти так, щоб у людей був страх і паніка та не було волі до перемоги. Але це їм точно не вдасться.

Росіяни також обстріляли сьогодні Слов’янськ, де загинула одна людина і ще одна отримала поранення. Загалом за день в області серед цивільного населення загинуло 8 осіб, а 13 поранено.

Щоразу російські окупанти застосовують різні види снарядів. Щоб навчитись розрізняти їх за звуком та спробувати уберегти себе від небезпеки читай, якими ракетами Росія бомбить Україну.

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