Гучні вибухи у Запоріжжі: окупанти влучили в підприємство — що відомо

Запорізька область продовжує страждати від російських атак з повітря. Сьогодні, 13 липня, дві ворожі крилаті ракети влучили в цех одного з підприємств у Запоріжжі.

Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Олександр Старух у своєму Telegram-каналі.

На об’єкті в Дніпровському районі міста виникла пожежа. Уже відомо, що є постраждалі. Їхня кількість та стан уточнюються.

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На місці подій працюють усі відповідні служби, рятувальники розбирають завали. Руйнування великі. Не виключена можливість, що під ними можуть знаходитись люди, — пише Старух.

Більш детальну інформацію повідомлять згодом.

Росіяни лютують та закидують ракетами мирне населення, адже українські військові продовжують звільняти населені пункти півдня від російських окупантів. Дивись, яка ситуація в Херсонській області 13.07.2022.

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