Цілі росіян — дитячі садки, житлові будинки та амбулаторії. Як живе вільна Донеччина під натиском окупантів

Наближення російських окупантів дедалі більше відчувають жителі підконтрольних територій Донецької області. Ворог активно обстрілює мирні населені пункти й готується атакувати, бо має плани повної окупації області.

Один з головних напрямків удару — Слов’янськ. Місто ледь не щодня здригається від ракетних ударів, адже противник вкотре намагається прорвати оборону українських захисників.

Унаслідок нічного обстрілу Слов’янська пошкоджено з десяток житлових будинків. На щастя, ця атака минулась без загиблих. Лише одна з місцевих жительок дістала поранення. Нині вона під наглядом медиків — її життю нічого не загрожує.

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А в прифронтовому Торецьку місцеві розповідають, що за останні п’ять днів за ворожими обстрілами тут можна звіряти годинника. Бо окупанти щоразу б’ють близько п’ятої години ранку.

Мешканці Торецька, хоч і живуть на лінії фронту впродовж восьми років, таких потужних атак на своє місто також не пам’ятають.

Сьогодні одна з трьох ворожих ракет поцілила в місцевий дитячий садок. Тут також, на щастя, минулось без жертв.

У приміщенні дитсадка, на місці якого тепер руїни, був центр із занять з інклюзивною малечею. Кабінети, що вціліли, залишились без вікон та з потрощеними стінами.

Того ж ранку в місті було ще два прильоти російських ракет. І також поблизу об’єктів соціальної інфраструктури. Напередодні одна з атак була спрямована на міську амбулаторію.

Жоден зі зруйнованих об’єктів і у Слов’янську, і у Торецьку навіть схожим на військовий не був.

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Російські військові продовжують усіма силами тікати, аби не їхати воювати в Україну. Перехоплені розмови окупантів свідчать про те, що росіянам доводиться гнати армійців на фронт під прицілом танків. Слухай нову добірку від ГУР.

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