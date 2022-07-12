Тікають з поля бою під прицілом власних танків. Перехоплені розмови російських військових

Російські військові продовжують усіма силами тікати, аби не їхати воювати в Україну. Під час перехопленої розмови окупанта зі своєю дружиною, оприлюдненої ГУР, виявилося, що їх везуть в КамАЗах і під прицілом танків.

Ба більше, ставилися, як до полонених: в туалет та по їжу — під конвоєм.

Жінка окупанта: — Мені розповіли, що з боку Бєлгорода, там багато наших написали рапорти. Їх повантажили в КамАЗи й сказали, що відвезуть в аеропорт, щоб відправити додому. А їх в закритих КамАЗах повезли в бік України.

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Попереду колони був танк і позаду. Хлопці це зрозуміли й почали на ходу зістрибувати. 15 км бігли в ту сторону, звідки їх привезли. Телефонували родичам і казали писати заяви в прокуратуру.

Тож знайома пішла в прокуратуру, а там вже було багато людей. В цей час хлопців кілька днів тримали як полонених, — сказала жінка.

Попри це у російській армії відхрещувалися від такого й пояснювали, що везли людей на ремонтні роботи в “ЛНР”. Не дивно, що за таких умов у росіян не буде бажання воювати за Росію та ставати черговою порцією “гарматного м’яса”.

Окупанти неодноразово у своїх телефонних розмовах зізнавалися у скоєних воєнних злочинах, зокрема сексуальних. В ООН назвали перші підрахунки сексуальних злочинів росіян в Україні.

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