Росіяни розбомбили донецьких бойовиків, які воювали на їхньому боці. Перехоплені розмови окупантів від СБУ

Російські військові продовжують дивувати. Спершу їх командири продають свої позиції за гроші іноземним спецслужбам, а тепер вони ще й знищують своїх.

Росіяни розбомбили донецьких бойовиків, які воювали на їхньому боці. Про це свідчить перехоплена СБУ розмова. Йдеться про два батальйони першого армійського корпусу так званої народної міліції “ДНР”.

Окупант: Хлопці стояли десь під Бердянськом. Не отримували ні зарплату, нічого. Я так зрозумів, що їх навіть не годували.

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— Ну а потім їх кинули десь на лінію фронту. Вони там стояли довго. Їм набридло, вони почали назад відходити. Шукали шляхи відходу. Натрапили на росіян, й ті їх знищили. Уяви, не зрозуміли, що це свої, — розповів загарбник.

Ось так окупанти самі допомагають ЗСУ знищувати себе на українській землі, напевно цей промах “другої армії світу” прикриють черговим фейком на російському ТБ, як це роблять, примір, про Одеську область.

Раніше ми розповідали про ситуацію в стратегічно важливому регіоні Чорного моря, адже РФ стверджує про розташування великої кількості військової техніки, таким чином хоче вплинути на світ.

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