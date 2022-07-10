Россияне разбомбили донецких боевиков, воевавших на их стороне. Перехвачены разговоры оккупантов от СБУ

Российские военные продолжают удивлять. Сначала их командиры продают свои позиции за деньги иностранным спецслужбам, а теперь они уничтожают своих.

Россияне разбомбили донецких боевиков, воевавших на их стороне. Об этом свидетельствует перехваченный СБУ разговор. Речь идет о двух батальонах первого армейского корпуса так называемой народной милиции “ДНР”.

Оккупант: Ребята стояли где-то под Бердянском. Не получали ни зарплату, ничего. Я так понял, что их не кормили даже.

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— Ну, а потом их бросили где-то на линию фронта. Они стояли там долго. Им надоело, они начали отходить назад. Искали пути ухода. Наткнулись на россиян, и те их уничтожили. Представь, не поняли, что это свои, — рассказал захватчик.

Вот так оккупанты сами помогают ВСУ уничтожать себя на украинской земле, наверняка этот промах “второй армии мира” прикроют очередным фейком на российском ТВ, как это делают, например, об Одесской области.

Ранее мы рассказывали о ситуации в стратегически важном регионе Черного моря, ведь РФ утверждает о расположении большого количества военной техники, таким образом, хочет повлиять на мир.

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