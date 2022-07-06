Полковники за деньги выдают свои позиции! Перехваченные разговоры оккупантов с родными

Оккупанты сбегают с поля боя и звонят своим родственникам, чтобы те помогли им вернуться домой. К тому же в рядах “второй армии мира” немало предателей, которые за деньги готовы сдать свои позиции.

Это стало известно из новых перехваченных ГУР и СБУ телефонных разговоров российских военных. Захватчики признаются, что их бросили на поле боя как пушечное мясо.

Мать оккупанта: — Почему не звонишь?

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Оккупант: — Да некогда, ночи тяжелые были. Подавайте в прокуратуру, сегодня еще успеваете… Мы из окружения вышли, нас сегодня чуть не убили. Всю ночь убегали.

Мать оккупанта: — Все вышли?

Оккупант: — Конечно, нет. Перебили многих, нас просто как пушечное мясо отправили.

Убегают от войны также предатели Украины, которые пошли воевать в ряды “ДНР”. Но поняли, что в России они будут никем. Поэтому задумываются о том, чтобы воевать дальше, ведь это хоть какой-то заработок.

Если одни российские военные пытаются вернуться домой с войны, другие ищут пути, как на ней заработать. В одном из разговоров захватчик рассказывает подруге, как российский полковник Матьковский продал расположение своих позиций иностранным спецслужбам.

Собеседница: — Их сдал наш полковник Матьковский, понимаешь?

Оккупант: — Да, такие случаи неоднократно происходят. Выдают информацию.

Собеседница: — Я потом общалась с работником ФСБ Самарским, он мне сказал, что это все правда.

Из перехваченных разговоров можно заключить, что россияне понимают: ситуация в ВС РФ — напряженная. Доверять в армии некому, правду о происходящем на поле боя по телевизору не рассказывают.

Российские военные продолжают обстреливать Украину и уничтожать будущее детей — учебные заведения. Ранее мы рассказывали об обстрелах Харькова, в области обстреляли почти две сотни школ.

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