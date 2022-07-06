Україна

Полковники за гроші видають свої ж позиції! Перехоплені розмови окупантів з рідними

Владислав Круглов, журналіст Факти ICTV, військовий кореспондент 06 Липня 2022, 20:00

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