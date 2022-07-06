Полковники за гроші видають свої ж позиції! Перехоплені розмови окупантів з рідними

Окупанти тікають з поля бою та телефонують своїм родичам, щоб ті допомогли їм повернутися додому. До того ж у лавах “другої армії світу” чимало зрадників, які за гроші ладні здати свої ж позиції. Це стало відомо з нових перехоплених ГУР та СБУ телефонних розмов російських військових. Загарбники зізнаються, що їх кинули на поле бою, як гарматне м’ясо.

Мати окупанта: — Чому не телефонуєш?

Окупант: — Та ніколи, ночі тяжкі були. Подавайте в прокуратуру, сьогодні ще встигаєте… Ми з оточення вийшли, нас сьогодні ледь не вбили. Всю ніч тікали.

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Мати окупанта: — Всі повиходили?

Окупант: — Звісно, ні. Перебили багатьох, нас просто як гарматне м’ясо відправили.

Тікають від війни також зрадники України, що пішли воювати до лав “ДНР”. Але зрозуміли, що в Росії вони будуть ніким. Тож замислюються над тим, щоб воювати далі, адже це хоч якийсь заробіток.

Якщо одні російські військові намагаються повернутися додому з війни, то інші шукають шляхи, як на ній заробити. В одній із розмов загарбник розповідає подрузі, як російський полковник Матьковський продав розташування своїх позицій іноземним спецслужбам.

Співрозмовниця: — Їх здав наш полковник Матьковський, розумієш?

Окупант: — Так, такі випадки — неодноразові. Видають інформацію.

Співрозмовниця: — Я потім спілкувалася з працівником ФСБ Самарським, він мені сказав, що це все правда.

З перехоплених розмов можна зробити висновки, що росіяни розуміють: ситуація в ЗС РФ — напружена. Довіряти в армії нікому, правду про те, що відбувається на полі бою, по телевізору не розповідають.

Російські військові продовжують обстрілювати Україну та знищувати майбутнє дітей — заклади освіти. Раніше ми розповідали про потужні обстріли Харкова.

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