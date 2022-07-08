Одесскую область забрасывают фейками! Кремль бесится, что не может взять регион

Под постоянными ракетными обстрелами Одесская область. К счастью, 7 июля жертв не было. Но были разрушения.

Российские войска продолжают терроризировать Одесскую область ракетными ударами. Днем оккупанты выпустили по региону две ракеты типа Ха-31 из вражеского истребителя Су-30. Один снаряд попал в танкер, дрейфующий в Черном море под флагом Молдавии уже более четырех месяцев. К счастью, экипажа на нем не было. Впервые оккупанты атаковали судно еще в начале полномасштабного вторжения.

Минобороны России пытается обвинять Одесскую область в фейках о нахождении военной техники и подразделений в социально-гуманитарных и медицинских объектах. Призывает международные организации повлиять на украинские власти, которые якобы таким образом притесняют мирное население, подвергают его опасности, — рассказывает представитель Оперативного командования Юг Владислав Назаров.

О ситуации в стратегически важном регионе Черного моря смотри онлайн в сюжете Назара Бурхана.

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