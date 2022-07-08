Одещину закидують фейками! Кремль біситься, що не може взяти регіон

Під постійними ракетними обстрілами Одещина. На щастя, 7 липня жертв не було. Але були руйнування.

Російські війська продовжують тероризувати Одещину ракетними ударами. Вдень окупанти випустили по регіону дві ракети типу Ха-31 з ворожого винищувача Су-30. Один снаряд влучив у танкер, що дрейфує в Чорному морі під прапором Молдови вже понад чотири місяці. На щастя, екіпажу на ньому не було. Вперше окупанти атакували судно ще на початку повномасштабного вторгнення.

Міноборони Росії намагається закидати Одещину фейками про розташування військової техніки та підрозділів у соціально-гуманітарних та медичних об’єктах. Закликає міжнародні організації вплинути на українську владу, яка нібито в такий спосіб утискає мирне населення, наражає його на небезпеку, — розповідає представник Оперативного командування Південь Владислав Назаров.

Про ситуацію в стратегічно важливому регіоні Чорного моря дивись онлайн у сюжеті Назара Бурхана.

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