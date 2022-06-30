Цього року на море тільки дивитися: в ДСНС повідомили, що пляжі Одеси не відкриватимуть

Сьогодні, 30 червня, в Одесі відбувся брифінг ДСНС, на якому рятувальники поставили остаточну крапку — пляжі небезпечними й відкривати зони відпочинку біля моря ніхто не збирається.

— Пляжі відкриватися не будуть, причому це стосується як моря, так і внутрішніх водойм в Одеській області. Вся лінія узбережжя — лінія оборони. Тому жоден пляж на території Одеси та області відкриватися не буде.

Ми розуміємо, що є дуже багато вибухонебезпечних предметів, які можуть припливти на берег. Так само є небезпека загрози з моря. І для того, щоб убезпечити людей, пляжі будуть закритими, — розповіла речниця ДСНС в Одеській області Марина Мартиненко.

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Також перед початком курортного сезону у місті та області завжди ретельно перевіряли пісок, морське дно та саму воду, щоб там не було небезпечних предметів та кишкових інфекцій. Цьогоріч така робота навіть не проводилася, бо в країні триває війна.

— Що стосується внутрішніх водойм, наразі на Одещині немає жодного пляжу, який був би офіційним. Тобто кожного року відкривалися пляжі, які мали рятувальників та оглядові вежі, там було перевірене дно, перевірена вода на наявність небезпек. Усі озера, річки — неперевірені. А вода у будь-якому місці зараз є небезпечною, — додала Марина Мартиненко.

Проте ми маємо й хороші новини з Одещини. Російські військові покинули острів Зміїний після вдалих атак ЗСУ.

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