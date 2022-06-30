В этом году на море только смотреть: в ГСЧС сообщили, что пляжи Одессы не будут открывать

Сегодня, 30 июня, в Одессе состоялся брифинг ГСЧС, на котором спасатели поставили окончательную точку — пляжи опасны и открывать зоны отдыха у моря никто не собирается.

— Пляжи открываться не будут, причем это касается как моря, так внутренних водоемов в Одесской области. Вся линия побережья — линия обороны. Потому ни один пляж на территории Одессы и области открываться не будет.

Мы понимаем, что очень много взрывоопасных предметов, которые могут приплыть на берег. Так же есть опасность угрозы с моря. И для того, чтобы обезопасить людей, пляжи будут закрытыми, — рассказала спикер ГСЧС в Одесской области Марина Мартыненко.

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Также перед началом курортного сезона в городе и области всегда тщательно проверялись песок, морское дно и вода, чтобы там не было опасных предметов и кишечных инфекций. В этом году такая работа даже не проводилась, потому что в стране идет война.

— Что касается внутренних водоемов, пока в Одесской области нет ни одного пляжа, который был бы официальным. То есть каждый год открывались пляжи, которые имели спасателей и смотровые башни, там было проверено дно, проверена вода на наличие опасностей. Все озера, реки — не проверены. А вода в любом месте сейчас опасна, — добавила Марина Мартыненко.

Однако у нас есть и хорошие новости из Одесской области. Российские военные покинули остров Змеиный после удачных атак ВСУ.

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