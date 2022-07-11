Сексуальні злочини росіян в Україні: в ООН назвали перші цифри

Під час війни сексуальне насилля, зокрема й зґвалтування мирного населення окупантами, є військовим злочином. За нього всіх причетних притягнуть до відповідальності на міжнародному суді.
За підрахунками ООН, за час війни російські окупанти здійснили 124 сексуальних злочини. Та насправді це лише верхівка айсберга. Таких випадків було набагато більше.
За підрахунками ООН, за час війни російські окупанти здійснили 124 сексуальних злочини. Та насправді це лише верхівка айсберга. Таких випадків було набагато більше.
Складність розслідування злочинів сексуального характеру насамперед в тому, що жертва дуже часто обирає приховати цей факт, залишаючись сам на сам із травмою. Крім того, він чи вона можуть і досі переживати страх за власне життя й життя своїх рідних.
А українці та українки з тимчасово окупованих територій часто не мають змоги повідомити про злочини росіян.
— Зараз ніхто не може назвати точну цифру, скільки людей в Україні постраждало від сексуального насильства більш як за три місяці. Навіть звичайна волонтерська ініціатива, яка не спеціалізується на цій проблемі, фіксує випадки насильства під час війни… Масштаби сексуального насильства величезні, — розповідає голова правління Центру громадських свобод Олександра Матвійчук.
Зґвалтування на окупованих територіях подекуди мали масовий характер. Їх вчиняли кілька російських солдатів одночасно, розповідають психологи, які працюють з жертвами зґвалтувань під час війни.
За свідченнями дівчат, складалося враження, що був спеціальний наказ: вбивати чоловіків і ґвалтувати жінок та дітей до смерті.
Варто знати, що є різні форми сексуального насильства, і кожну з них на міжнародному рівні визнають воєнним злочином. ГО Ла Страда-Україна виокремила такі форми:
Багато жертв сексуального насилля ще не наважилися розповісти про це представникам поліції, тож в ООН підрахували тільки зареєстровані випадки.
Пам’ятай, що у воєнних злочинів немає строку давності, можна відкрити справу з притягнення до відповідальності у будь-який час.
Пам’ятай, що у воєнних злочинів немає строку давності, можна відкрити справу з притягнення до відповідальності у будь-який час.
СБУ вже передала першу справу про зґвалтування до суду й продовжує працювати над тим, щоб кожного злочинця було суворо покарано.
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