Сексуальні злочини росіян в Україні: в ООН назвали перші цифри

Під час війни сексуальне насилля, зокрема й зґвалтування мирного населення окупантами, є військовим злочином. За нього всіх причетних притягнуть до відповідальності на міжнародному суді.

Скільки жертв сексуальних злочинів росіян в Україні

За підрахунками ООН, за час війни російські окупанти здійснили 124 сексуальних злочини. Та насправді це лише верхівка айсберга. Таких випадків було набагато більше.

Складність розслідування злочинів сексуального характеру насамперед в тому, що жертва дуже часто обирає приховати цей факт, залишаючись сам на сам із травмою. Крім того, він чи вона можуть і досі переживати страх за власне життя й життя своїх рідних.

А українці та українки з тимчасово окупованих територій часто не мають змоги повідомити про злочини росіян.

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— Зараз ніхто не може назвати точну цифру, скільки людей в Україні постраждало від сексуального насильства більш як за три місяці. Навіть звичайна волонтерська ініціатива, яка не спеціалізується на цій проблемі, фіксує випадки насильства під час війни… Масштаби сексуального насильства величезні, — розповідає голова правління Центру громадських свобод Олександра Матвійчук.

Масові зґвалтування

Зґвалтування на окупованих територіях подекуди мали масовий характер. Їх вчиняли кілька російських солдатів одночасно, розповідають психологи, які працюють з жертвами зґвалтувань під час війни.

За свідченнями дівчат, складалося враження, що був спеціальний наказ: вбивати чоловіків і ґвалтувати жінок та дітей до смерті.

Що є воєнним злочином сексуального характеру

Варто знати, що є різні форми сексуального насильства, і кожну з них на міжнародному рівні визнають воєнним злочином. ГО Ла Страда-Україна виокремила такі форми:

зґвалтування;

погрози зґвалтування;

каліцтво статевих органів;

примусова проституція;

примус дивитися на сексуальну наругу;

сексуальне рабство;

примусова вагітність;

примусовий аборт;

примусове оголення.

Багато жертв сексуального насилля ще не наважилися розповісти про це представникам поліції, тож в ООН підрахували тільки зареєстровані випадки.

Пам’ятай, що у воєнних злочинів немає строку давності, можна відкрити справу з притягнення до відповідальності у будь-який час.

СБУ вже передала першу справу про зґвалтування до суду й продовжує працювати над тим, щоб кожного злочинця було суворо покарано.

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