СБУ передала до суду першу справу про зґвалтування під час війни

Служба безпеки України продовжує активно працювати над тим, щоб усі російські воєнні злочинці були покарані.

СБУ повідомила про закінчення розслідування у першій справі про зґвалтування під час війни. Слідчі української спецслужби зібрали достатньо доказів і свідчень очевидців, щоб перед судом постав російський військовий, який підозрюється у вбивстві та зґвалтуванні мешканців Київщини.

Цим російським військовим злочинцем виявився Романов Михайло Сергійович — військовослужбовець в/ч 8954, що розташована у м. Чебаркуль Челябінської області РФ.

Зараз також дивляться

Працівникам Служби безпеки вдалося встановити, що під час окупації одного з населених пунктів Броварського району цей військовий скоїв жахливі злочини.

Будучи напідпитку вдерся до помешкання молодої української родини. Вбив беззбройного чоловіка, а після цього разом зі спільником ґвалтував його дружину, погрожуючи їй розстрілом.

Тепер на російського воєнного злочинця чекає суд, а СБУ продовжує працювати. Початок покаранню російських окупантів вже покладено. Раніше ми розповідали про першого засудженого російського військового злочинця.