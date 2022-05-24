Перший судовий вирок є! Російський окупант Вадим Шишимарін засуджений до довічного ув’язнення за вбивство мирного жителя

Статистика ліквідованих окупантів, звісно, тішить, але справедливість має торжествувати й у залі суду. 23 травня Солом’янський районний суд Києва зробив перший крок до перемоги правосуддя над злочинами окупантів та визнав російського загарбника Вадима Шишимаріна винним.

Як зазначає СБУ, військового РФ засудили до довічного ув’язнення за вбивство беззбройного мирного мешканця Сумщини. В основу обвинувального акту було покладено доказову базу слідчих Служби безпеки та покази свідків.

Які деталі справи Вадима Шишимаріна

Зі слів обвинувачуваного Вадима Шишимаріна, командира відділення 4-ї танкової Кантемирівської дивізії Московської області, зранку 24 лютого його підрозділ отримав наказ слідувати за своєю колоною. Так військовий нібито й потрапив на територію України.

Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

Проте вже 28 лютого його колону розбили на Сумщині, а військові окремими групами тікали в пункт постійної дислокації.

Так само вчинив і підсудний 21-річний Шишимарін, який разом з іншими чотирма військовими відібрав автомобіль у цивільного. Окупанти у такий спосіб намагалися дістатися кордону.

Цього дня російський військовий і вбив беззбройного 62-річного мешканця села Чупахівка Сумської області Олександра Шеліпова.

Зі слів вдови, її літній чоловік їхав на велосипеді, щоб подивитись наслідки від розриву бомби у їхньому населеному пункті. Він був одягнутий у цивільний одяг та вочевидь не міг становити для когось небезпеку.

Однак йому зателефонував друг саме тоді, коли чоловік оминав машину з окупантами, які вирішили, що чоловік передає їхні координати ЗСУ.

Підсудний про цей момент говорить, що невідомий йому військовослужбовець, який разом з ним був в автомобілі, дав наказ розстріляти цивільного з телефоном.

Нібито цей чоловік мав звання прапорщика і не приймав відмов. До того ж інший російський загарбник теж почав погрожувати Шишимаріну, змушуючи його виконати наказ. Так говорить сам звинувачуваний.

Після цього окупант через вікно автівки зробив чотири постріли з автомата у цивільного, один з яких потрапив постраждалому прямо в голову.

Неспівпадіння у показах самого підсудного

Спочатку обвинувачуваний Шишимарін говорив про те, що він випадково поцілив у постраждалого Шеліпова. Потім розповідав про невідомого прапорщика, який віддав наказ. Однак ім’я нібито винного він згадати не зміг, зазначивши, що цей чоловік все одно вже загинув.

Однак суд вирішив, що вбивство було здійснено з прямим умислом. Оскільки підсудний, з його ж слів, не знав чоловіка, який віддавав наказ. Крім того, у нього не було розпізнавальних знаків на позначення військового звання.

Разом із тим, на переконання суду, розуміючи, що відданий йому наказ є явно злочинним…, обвинувачений міг відповісти відмовою, — зазначив суддя.

Тому суд має усі підстави вважати, що обвинувачуваний Шишимарін діяв з прямим умислом і знав, що він вчиняє воєнний злочин. Крім того, існують обставини, які обтяжують його вину. Це розуміння того, що він військовий РФ і перетинає кордон іншої суверенної держави, чим уже чинить злочин.

Як Вадим Шишимарін потрапив у руки правосуддя

28 лютого після вбивства цивільного чотири окупанти потрапили у засідку тероборони, яка розстріляла машину загарбників із рушниць. Потім російські військові намагалися переховуватись на місцевій фермі, після чого вирішили здатися.

Згодом, 4 травня, окупант зізнався СБУ у скоєному злочині. А вже 11 травня до суду було передано обвинувальний акт у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України — Порушення правил та звичаїв війни.

Після цього обвинувачуваному надали безоплатного українського адвоката, а 18 травня Шишимарін визнав свою провину у вбивстві цивільного та заявив, що згоден співпрацювати зі слідством.

Сторона обвинувачення просила для окупанта запобіжну міру у вигляді довічного ув’язнення. Натомість адвокат Шишимаріна наполягав на зміні кваліфікації справи, оскільки обвинувачуваний виконував наказ старшого за званням.

Проте Солом’янський районний суд Києва визнав Вадима Шишимаріна винним та засудив його до довічного ув’язнення. Сторона захисту заявила, що оскаржуватиме рішення суду.

Однак, як зазначає СБУ, служба й надалі фіксуватиме усі злочини, скоєні російськими окупантами в Україні.

Кожного загарбника неодмінно буде покарано!

Останні події в нашій країні змусили людей ще більше вивчати свої права, нашу історію та міжнародне право. Читай, які бувають закони та звичаї ведення війни.