Розстріляні сусіди й кинуті танки: як оговтуються від пережитого села неподалік кордону з РФ

У селі Безруки, що на Харківщині, перебувало близько 30 одиниць техніки російських військових. Російські танки, БМП та розстріляних односельців Денис Бреславський разом із батьком бачили на власні очі поряд із будинком, коли вдавалося вийти з підвалу.

Наслідки “руського міру” вони фільмували. На одному з відео — розстріляна мирна мешканка. Вона просто йшла повз ворожий танк.

Російське військо з цього боку дійшло аж до передмістя Харкова, Дергачів. Громада, фактично, стала щитом і захистила обласний центр.

Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

І хоча зараз українські військові закріпилися на позиціях, гупати не перестає.

Гучно і в Слатиному, що ближче до кордону з Російською Федерацією. Там нині працюють ворожі танки. А за цим селом уже — сіра зона. Звідти волонтери на свій страх і ризик евакуюють мирних мешканців.