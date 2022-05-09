Україна

Розстріляні сусіди й кинуті танки: як оговтуються від пережитого села неподалік кордону з РФ

Марія Малевська, регіональна журналістка програми Вікна-новини 09 Травня 2022, 17:00

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