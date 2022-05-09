Расстрелянные соседи и брошенные танки: как приходят в себя села недалеко от границы с РФ

В селе Безруки Харьковской области находилось около 30 единиц техники российских военных. Брошенные танки, БМП и расстрелянных односельчан Денис Бреславский вместе с отцом видели своими глазами рядом с домом, когда удавалось выйти из подвала.

Последствия “русского мира” они снимали на видео. На одном из таких – расстрелянная мирная жительница. Она просто шла мимо вражеского танка.

Российская армия с этой стороны дошла до пригорода Харькова, Дергачей. Община фактически стала щитом и защитила областной центр.

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И хотя сейчас украинские военные закрепились на позициях, гремит здесь неустанно.

Громко и в Слатино — поселке, который еще ближе к границе с Российской Федерацией. Там сейчас работают вражеские танки. А за селом уже серая зона. Оттуда волонтеры на свой страх и риск эвакуируют мирных жителей.