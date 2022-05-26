Україна

Хизуються вбивствами й зґвалтуваннями й кажуть, що готові продовжувати це в Росії. Перехоплені розмови окупантів

Костянтин Мельников, журналіст програми Факти ICTV 27 Травня 2022, 00:11

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Перехоплені розмови

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