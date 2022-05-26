Хизуються вбивствами й зґвалтуваннями й кажуть, що готові продовжувати це в Росії. Перехоплені розмови окупантів

Російські військові не припиняють шокувати світ своєю жорстокістю. У перехоплених розмовах від СБУ вони із насолодою розповідають своїм дружинам, як катують, гвалтують та вбивають цивільних українок.

Також в одній з розмов один і загарбників розповів, як російські військові зачищають українські будинки.

Окупант: Знаєш, як ми підвали зачищаємо? Не питаємо, хто там, а просто гранату кидаємо.

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Співрозмовниця: Серйозно?

Окупант: У нас загін називається — Загін самогубців або Загін головорізів. Взагалі все одно.

Від того, що окупанти роблять, у них у прямому сенсі зносить дах. Далі він розповідає, як знущались, гвалтували та, зрештою, убили одну з місцевих мешканок. До того ж каже, що готовий продовжувати це робити навіть коли повернеться в Росію.

Окупант: Жінку спіймали, язик відрізали, щоб нічого не розповідала, зґвалтували й вбили потім. Вуха ріжу, взагалі все одно. Я можу просто взяти ножа й вуха відрізати. Мені все одно.

Співрозмовниця: Макс!

Окупант: Мені все одно, навіть, якщо в Росії це буде.

Через їхню агресію, росіян ненавидять у всьому світі та підтримують Україну, а загарбники тільки й отримують прочухана від ЗСУ. Раніше ми розповідали, як українські військові знищують ворога на Горлівському напрямку.