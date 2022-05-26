Хвастаются убийствами и изнасилованиями, говорят, что готовы продолжать это в России. Перехваченные разговоры оккупантов

Российские военные не прекращают шокировать мир своей жестокостью. В своих перехваченных разговорах от СБУ они с удовольствием рассказывают своим женам, как пытают, насилуют и убивают мирных украинок. И после того еще и удивляются, почему весь мир ненавидит Россию и безумными темпами придает Украине новейшее вооружение.

Также в одном из разговоров один и захватчиков рассказал, как российские военные зачищают украинские дома.

Оккупант: Знаешь, как мы подвалы зачищаем? Не спрашиваем, кто там, а просто гранату бросаем.

Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Собеседница: Серьезно?

Оккупант: У нас отряд называется — Отряд самоубийц или Отряд головорезов. Вообще все равно.

От того, что оккупанты делают, у них в прямом смысле сносит крышу. Далее он рассказывает, как издевались, насиловали и убили одну из местных жительниц. К тому же говорит, что готов продолжать это делать, даже когда вернется в Россию.

Оккупант: Женщину поймали, язык отрезали, чтобы ничего не рассказывала, изнасиловали и убили потом. Уши режу, вообще все равно. Я могу просто взять нож, и уши отрезать. Мне все равно.

Собеседница: Макс!

Оккупант: Мне все равно, даже если в России это будет.

Из-за их агрессии россиян ненавидят во всем мире и поддерживают Украину, а захватчики только и получают взбучку от ВСУ. Раньше мы рассказывали, как украинские военные уничтожают врага на Горловском направлении.