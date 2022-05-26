Россиянами усыпана вся “серая” зона. Как наши ВСУ борются с оккупантами на Горловском направлении

Бросать пехоту пока российские военные не решаются, а массированно накрывают артиллерией и запускают диверсантов. На Горловском направлении россияне не прекращают попыток прорвать нашу оборону. Но нашествие оккупантов на этом участке фронта наши защитники сдерживают и боекомплекта на них не жалеют. Агрессоров ликвидируют и берут в плен.

Враг бьет преимущественно большим калибром, наши военные находятся под постоянными канонадами.

Защитники говорят, что враг ночью пытается “прощупать” путь, но его видят в тепловизоры и не позволяют продвинуться.

Военнослужащий на позывной Броня на фронт вернулся во второй раз.

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— Я сравниваю 2014 год и 2022 год, они отличаются. В русских военных нет ничего точного. Они стреляют хаотично.

Разговор с воином прерывает мощный взрыв, он дает команду, что делать. Однако это не та окопная война, которая была раньше, украинские военные дают сильный отпор и оккупант получит свое!

Наши защитники говорят, что не ведут учет перебитых оккупантов, потому что на это нет времени, однако уничтожили немало. Также поделились тем, что телами российских военных усыпана вся “серая” зона, ведь их собратья тела не забирают. Бросают даже раненых, но живых. Так украинские воины взяли несколько оккупантов в плен.

Все наши воины в один голос говорят, что победа будет за нами, и они будут защищать всех нас до конца!

Российские военные продолжают наносить удары по Украине. Целый день Харьков находился под обстрелами, раньше мы говорили о ситуации в городе.