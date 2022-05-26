Оккупанты не прекращают обстреливать Харьков: в городе целый день раздаются взрывы

Оккупанты целый день сегодня обстреливают Харьков. Российские военные обстреляли район Павлового поля, где находятся детские сады, школы и высшие учебные заведения, жилые дома.
Недалеко от центра города оккупанты били артиллерией и реактивными системами залпового огня. В жилых домах выбило окна и двери, люди насчитали около 20 обстрелов.
Недалеко от центра города оккупанты били артиллерией и реактивными системами залпового огня. В жилых домах выбило окна и двери, люди насчитали около 20 обстрелов.
Также били по поселку Жуковского, Пятихатках, Лесопарку, Алексеевке, Павловому полю, под огнем были жилые дома.
Глава ОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате обстрела Харькова погибли семь человек, семнадцать ранены. Оккупанты не жалеют ни взрослых, ни детей, тяжелораненая девятилетняя девочка.
В Харьковской области почти три тонны помощи для поселков, расположенных на границе, где продолжаются боевые действия, привезли накануне волонтеры. Раньше мы рассказывали о ситуации в Харьковской области.