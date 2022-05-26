Украина

Оккупанты не прекращают обстреливать Харьков: в городе целый день раздаются взрывы

Татьяна Доцяк 26 мая 2022, 22:30

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