Куда не возят пенсии и продукты — как волонтеры пробираются в села на линии фронта Харьковской области

Около трех тонн помощи для поселков, находящихся на границе, где продолжаются боевые действия, привезли накануне волонтеры. Под взрывами, рискуя собственными жизнями. Туда, куда не возят пенсию и продукты.

Сотрудники гуманитарных миссий, ранее работавших только в Донецкой и Луганской областях, теперь изучают и карту Харьковской области. Даже имея восьмилетний опыт работы на Донбассе, говорят, что нынешняя ситуация совсем другая.

Самая большая проблема волонтеров — в логистике, ведь постоянно нужно менять свои маршруты.

Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

В Базалиевке под Чугуевым сейчас как раз проходит линия фронта. Из 700 жителей осталась сотня. Люди сходятся к автомобилю с гуманитаркой, что стоит возле магазина.

В сельском магазинчике есть продукты, но у людей нет денег, чтобы достаточно себя прокормить. Здесь уже три месяца не выплачивали пенсию.

Волонтеры привезли в разрушенные села не только продукты, но и психологов, которые здесь действительно необходимы.

Харьковский метрополитен возобновил работу. Последние три месяца он работал только в качестве укрытия для тысяч людей. Смотри, какой график работы метро в Харькове.