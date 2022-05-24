Не только укрытие! Харьковский метрополитен возобновил свою работу — как реагируют горожане

Харьковский метрополитен возобновил работу. Последние три месяца он работал только как укрытие для тысяч человек.
Первый поезд уехал сегодня в семь утра. Заработали все три ветки, кроме нескольких станций Салтовской линии — там до сих пор живут люди.
Запуск метро в Харькове стал небольшим праздником. За время войны горожане научились радоваться мелочам. Кроме метро, постепенно открываются книжные магазины, кофейни. Также возобновляет работу другой транспорт.
Жизнь восстанавливается, вспоминается прошлое. Хочется надеяться, что это все вернется, — говорит местная жительница и плачет.
Жизнь восстанавливается, вспоминается прошлое. Хочется надеяться, что это все вернется, — говорит местная жительница и плачет.
С 24 февраля метрополитен не перевозил пассажиров. Сложно сосчитать, сколько именно людей спасались здесь от бомб и ракет хотя бы один раз. Постоянно жили в метро 15 тысяч человек. Некоторые и дальше остаются здесь.
На Салтовской ветке метро остановлены такие станции: Академика Павлова, Студенческая, Героев труда. Там проживают полсотни человек. Среди них есть те, чье жилье разбомблено, а есть отказывающиеся выходить ради собственной безопасности.
Работать метро в Харькове будет с 07:00 до 19:00. Интервал движения поездов — полчаса. В течение недели проезд будет бесплатным.
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