Не только укрытие! Харьковский метрополитен возобновил свою работу — как реагируют горожане

Харьковский метрополитен возобновил работу. Последние три месяца он работал только как укрытие для тысяч человек.

Первый поезд уехал сегодня в семь утра. Заработали все три ветки, кроме нескольких станций Салтовской линии — там до сих пор живут люди.

Запуск метро в Харькове стал небольшим праздником. За время войны горожане научились радоваться мелочам. Кроме метро, ​​постепенно открываются книжные магазины, кофейни. Также возобновляет работу другой транспорт.

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Жизнь восстанавливается, вспоминается прошлое. Хочется надеяться, что это все вернется, — говорит местная жительница и плачет.

С 24 февраля метрополитен не перевозил пассажиров. Сложно сосчитать, сколько именно людей спасались здесь от бомб и ракет хотя бы один раз. Постоянно жили в метро 15 тысяч человек. Некоторые и дальше остаются здесь.

График работы метро в Харькове

На Салтовской ветке метро остановлены такие станции: Академика Павлова, Студенческая, Героев труда. Там проживают полсотни человек. Среди них есть те, чье жилье разбомблено, а есть отказывающиеся выходить ради собственной безопасности.

Работать метро в Харькове будет с 07:00 до 19:00. Интервал движения поездов — полчаса. В течение недели проезд будет бесплатным.

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