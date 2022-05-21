Vivat снова в Харькове! Как чувствуют себя издательства во время войны

Харьков возвращается к жизни не только в коммунальном смысле, но и в культурном тоже.

Директор по коммуникациям издательства Vivat Галина Падалко рассказала, как прошло открытие книжного магазина в Харькове и как живут издательства во время войны.

Неожиданно пришло очень много людей, что книжный магазин их едва вместил. Люди ехали даже из Салтовки, из всех освобожденных сел вокруг и покупали хотя бы по одной книге.

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Недавно в эфире мэр Харькова рассказывал о серьезных вещах, метро, инвестициях и бизнесе. Однако Харьков — это не только цветы и коммунальщики, но и большое количество интеллигенции, которая осталась в столь сложные времена.

Среди них и Сергей Жадан, делающий просто невероятные вещи для Харькова. Он волонтерит и поддерживает дух.

Также он вел дискуссию на открытии книжного магазина, потому что она еще и имела социальный подтекст. Мы хотели поднять тему проблем украинских издателей, которым будет точно несладко после нашей победы.

Например, издательство Vivat в первые месяцы получало только 10% своей прибыли, которая была использована, чтобы поддержать своих работников.

Мы не напечатали еще ни одной книги за все это время. Это учитывая, что было готово 50 макетов для печати.

Надеемся, что после войны будет ренессанс украинской книги и мы будем лелеять нашу культуру.

Напомним, ранее мы рассказывали о топ-5 увлекательных книг по истории Украины.