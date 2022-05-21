Vivat знову в Харкові! Як почуваються видавництва під час війни

Харків повертається до життя не лише в комунальному сенсі, але й в культурному також.

Директорка з комунікацій видавництва Vivat Галина Падалко розповіла, як пройшло відкриття книгарні у Харкові та як живуть видавництва під час війни.

Неочікувано прийшло дуже багато людей, що книгарня їх ледь вмістила. Люди їхали навіть з Салтівки, з усіх звільнених сіл навколо та купували хоча б по одній книжці.

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Нещодавно в ефірі мер Харкова розповідав про серйозні речі, метро, інвестиції та бізнес. Проте Харків — це не лише квіти та комунальники, але й велика кількість інтелігенції, яка лишилася в такі складні часи.

Серед них і Сергій Жадан, який робить просто неймовірні речі для Харкова. Він волонтерить і підтримує дух.

Також він вів дискусію на відкритті книгарні, тому що вона ще й мала соціальний підтекст. Ми хотіли підняти тему проблем українських видавців, яким буде точно несолодко після нашої перемоги.

Наприклад, видавництво Vivat у перші місяці отримувало лише 10% свого прибутку, які було використано, щоб підтримати своїх працівників.

Ми не надрукували ще жодної книжки за весь цей час. Це враховуючи те, що було готово 50 макетів для друку.

Сподіваємось, що після війни буде ренесанс української книжки й ми будемо плекати нашу культуру.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про топ-5 захопливих книжок з історії України.