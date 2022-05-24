Не лише укриття! Харківський метрополітен відновив свою роботу — як реагують містяни

Харківський метрополітен відновив роботу. Останні три місяці він працював лише як укриття для тисяч людей.
Перший потяг поїхав сьогодні о сьомій ранку. Запрацювали всі три гілки, крім декількох станцій Салтівської лінії — там і досі живуть люди.
Запуск метро у Харкові став невеликим святом. За час війни містяни навчилися радіти дрібницям. Окрім метро, поступово відкриваються книгарні, кав’ярні. Також починає працювати інший транспорт.
Життя відновлюється, згадується минуле. Хочеться сподіватись, що це все повернеться, — каже місцева жителька і плаче.
Життя відновлюється, згадується минуле. Хочеться сподіватись, що це все повернеться, — каже місцева жителька і плаче.
З 24 лютого метрополітен не перевозив пасажирів. Складно порахувати, скільки саме людей рятувалися тут від бомб та ракет бодай один раз. Постійно жили в метро 15 тисяч людей. Дехто й далі залишається тут.
На Салтівській гілці метро зупинені такі станції: Академіка Павлова, Студентська, Героїв праці. Там проживають півсотні людей. Серед них є ті, чиє житло розбомблене, а є такі, що відмовляються виходити заради власної безпеки.
Працюватиме метро у Харкові з 07:00 до 19:00. Інтервал руху потягів — півгодини. Протягом тижня проїзд буде безкоштовним.
Раніше ми розповідали, як видавництво Vivat знову запрацювало у Харкові.