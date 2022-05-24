Не лише укриття! Харківський метрополітен відновив свою роботу — як реагують містяни

Харківський метрополітен відновив роботу. Останні три місяці він працював лише як укриття для тисяч людей.

Перший потяг поїхав сьогодні о сьомій ранку. Запрацювали всі три гілки, крім декількох станцій Салтівської лінії — там і досі живуть люди.

Запуск метро у Харкові став невеликим святом. За час війни містяни навчилися радіти дрібницям. Окрім метро, поступово відкриваються книгарні, кав’ярні. Також починає працювати інший транспорт.

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Життя відновлюється, згадується минуле. Хочеться сподіватись, що це все повернеться, — каже місцева жителька і плаче.

З 24 лютого метрополітен не перевозив пасажирів. Складно порахувати, скільки саме людей рятувалися тут від бомб та ракет бодай один раз. Постійно жили в метро 15 тисяч людей. Дехто й далі залишається тут.

Графік роботи метро у Харкові

На Салтівській гілці метро зупинені такі станції: Академіка Павлова, Студентська, Героїв праці. Там проживають півсотні людей. Серед них є ті, чиє житло розбомблене, а є такі, що відмовляються виходити заради власної безпеки.

Працюватиме метро у Харкові з 07:00 до 19:00. Інтервал руху потягів — півгодини. Протягом тижня проїзд буде безкоштовним.

Раніше ми розповідали, як видавництво Vivat знову запрацювало у Харкові.