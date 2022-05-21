Якщо сатана існує, то це командування російською армією: ситуація на Харківщини

На 87 день війни нам уже не доводиться дивуватися нещадності та неймовірній злобі російської армії. Проте щоразу, коли гинуть мирні жителі, діти та жінки, люди похилого віку — нас ріже по живому як уперше.

20 травня російська армія обстріляла ракетами Лозову, Харківської області. Влучили в Палац Культури — постраждало вісім людей, серед них — 11 річна дитина. Пошкоджено 10 багатоповерхівок.

Обстріляно і декілька лікарень області.

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Якщо сатана існує, то це командування російською армією.

Сам Харків потерпає від Смерчів та Ураганів. Влучили у ринок в Київському районі: пожежу гасили 3 години.

Абсолютним злом і дурістю назвав черговий злочин Російської Федерації президент Володимир Зеленський.

Окупанти визначили своїми ворогами культуру, освіту та людяність. І не шкодують для них ні ракет, ні бомб.

Російські військові продовжують вбивати мирних жителів на Харківщині — в Дергачівській громаді через обстріли загинула жінка. Рашисти гатять по Харкову Ураганами та Смерчами. Під ворожим вогнем, але звільнені від окупації знаходяться Безруки, Слатине, Прудянка, Лозова.

Українська армія під Ізюмом підірвала склад зброї путінської армії. Але росіяни так просто не хочуть іти з Харківщини — тому голова ОВА Олег Синєгубов заявив, що безпеки у регіоні ще не буде.

Також в поліції області запобігли теракту: диверсанти планували підірвати об’єкт критичної інфраструктури.

Попри це у Харкові запрацював наземний транспорт, у міській раді анонсували запуск метрополітену 24 травня.

Харківський міський голова Ігор Терехов заявив: потрібно запускати місто, щоб працювала економіка.

Військові зробили все можливе і неможливе, щоб в Харкові зупинилися тотальні обстріли. Тож ми з вами повинні поступово все відбудовувати.

На Салтівці уже під’єднують багатоповерхівки до електрики, адже до міста починають повертатися жителі.

А як боронить Харківщину гурт Антитіла — читай у нашому матеріалі.