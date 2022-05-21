Если сатана существует, то это командование русской армии: ситуация в Харьковской области

На 87-й день войны нам уже не приходится удивляться беспощадности и невероятной злобе российской армии. Однако каждый раз, когда гибнут мирные жители, дети и женщины, пожилые люди — нас режет по-живому как впервые.

20 мая российская армия обстреляла ракетами Лозовую, Харьковской области. Попали во Дворец Культуры — пострадали восемь человек, среди них — 11-летний ребенок. Повреждены 10 многоэтажек.

Обстреляны и несколько больниц области.

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Если сатана существует, то это командование русской армии.

Сам Харьков страдает от Смерчей и Ураганов. Попали в рынок в Киевском районе: пожар тушили три часа.

Абсолютным злом и глупостью назвал очередное преступление Российской Федерации президент Владимир Зеленский.

Оккупанты определили своими врагами культуру, образование и человечность. И не щадят для них ни ракет, ни бомб.

Российские военные продолжают убивать мирных жителей в Харьковской области — в Дергачевской общине из-за обстрелов погибла женщина. Рашисты бьют по Харькову Ураганами и Смерчами. Под вражеским огнем, но освобожденные от оккупации находятся Безруки, Слатино, Прудянка, Лозовая.

Украинская армия под Изюмом взорвала состав оружия путинской армии. Но россияне так просто не хотят уходить с Харьковской области, поэтому глава ОВА Олег Синегубов заявил, что безопасности в регионе ещё не будет.

Также полицией области предотвращен теракт: диверсанты планировали взорвать объект критической инфраструктуры.

Несмотря на это, в Харькове заработал наземный транспорт, в городском совете анонсировали запуск метрополитена 24 мая.

Харьковский мэр Игорь Терехов заявил: нужно запускать город, чтобы работала экономика.

Военные сделали всё возможное и невозможное, чтобы в Харькове остановились тотальные обстрелы. Так что мы с вами должны постепенно всё восстанавливать.

На Салтовке уже подключают многоэтажки к электричеству, ведь в город начинают возвращаться жители.

А как защищает Харьковскую область группа Антитіла — читай в нашем материале.