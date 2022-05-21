Если сатана существует, то это командование русской армии: ситуация в Харьковской области

На 87-й день войны нам уже не приходится удивляться беспощадности и невероятной злобе российской армии. Однако каждый раз, когда гибнут мирные жители, дети и женщины, пожилые люди — нас режет по-живому как впервые.
20 мая российская армия обстреляла ракетами Лозовую, Харьковской области. Попали во Дворец Культуры — пострадали восемь человек, среди них — 11-летний ребенок. Повреждены 10 многоэтажек.
Обстреляны и несколько больниц области.
Если сатана существует, то это командование русской армии.
Если сатана существует, то это командование русской армии.
Сам Харьков страдает от Смерчей и Ураганов. Попали в рынок в Киевском районе: пожар тушили три часа.
Абсолютным злом и глупостью назвал очередное преступление Российской Федерации президент Владимир Зеленский.
Оккупанты определили своими врагами культуру, образование и человечность. И не щадят для них ни ракет, ни бомб.
Оккупанты определили своими врагами культуру, образование и человечность. И не щадят для них ни ракет, ни бомб.
Российские военные продолжают убивать мирных жителей в Харьковской области — в Дергачевской общине из-за обстрелов погибла женщина. Рашисты бьют по Харькову Ураганами и Смерчами. Под вражеским огнем, но освобожденные от оккупации находятся Безруки, Слатино, Прудянка, Лозовая.
Украинская армия под Изюмом взорвала состав оружия путинской армии. Но россияне так просто не хотят уходить с Харьковской области, поэтому глава ОВА Олег Синегубов заявил, что безопасности в регионе ещё не будет.
Также полицией области предотвращен теракт: диверсанты планировали взорвать объект критической инфраструктуры.
Несмотря на это, в Харькове заработал наземный транспорт, в городском совете анонсировали запуск метрополитена 24 мая.
Харьковский мэр Игорь Терехов заявил: нужно запускать город, чтобы работала экономика.
Военные сделали всё возможное и невозможное, чтобы в Харькове остановились тотальные обстрелы. Так что мы с вами должны постепенно всё восстанавливать.
Военные сделали всё возможное и невозможное, чтобы в Харькове остановились тотальные обстрелы. Так что мы с вами должны постепенно всё восстанавливать.
На Салтовке уже подключают многоэтажки к электричеству, ведь в город начинают возвращаться жители.
А как защищает Харьковскую область группа Антитіла — читай в нашем материале.