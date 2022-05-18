Автомат вместо микрофона: как группа Антитела защищает Харьковскую область

Они поставили на паузу успешную музыкальную карьеру. После концерта с U2, состоявшегося в Киеве, украинская группа Антитела дальше защищает Харьковскую область.

Северная Салтовка — наиболее изуродованный и опустевший район Харькова. Дыры в почерневших стенах, выгоревшие квартиры. Уцелевшее окно здесь изрядное удивление.

Таким Харьков ребята из группы Антитела еще не видели, в этом подразделении терробороны служат парамедиками.

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Тарас Тополя рассказывает, что, к сожалению, были как раненые, так и погибшие в их подразделении.

Музыканты снабжают медикаментами не только свою роту, но и имеют многолетнюю подготовку по тактической медицине. Война ведь началась в Украине не 24 февраля.

Впрочем, ни эвакуационный автомобиль, ни себя красными крестами парамедики не обозначают.

Если ты помечаешь себя красным крестом, ты первая мишень для снайперов наравне с офицерами и командирами, – говорит Тарас Тополя.

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Их подразделение уже около месяца как перебросили из-под Киева в Харьковскую область. И хотя здесь гораздо больше разрушений, командир роты рассказывает, что харьковчане были больше готовы к нашествию.

Сейчас на Салтовке значительно тише, но во дворах и даже квартирах осталась куча неразорванных патронов, которые могут взорваться в любой момент. Однако военные уверяют, что они хотят двигаться дальше.

Напомним, ранее украинские военные рассказали, какая ситуация в Донецкой области.