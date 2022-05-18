Автомат замість мікрофона: як гурт Антитіла боронить Харківську область

Вони поставили на паузу успішну музичну кар’єру. Після концерту з U2, що відбувся у Києві, український гурт Антитіла далі боронить Харківську область.

Північна Салтівка — найбільш понівечений та спорожнілий район Харкова. Дірки у почорнілих стінах, вигорілі квартири. Вціліле вікно тут неабияка дивина.

Таким Харків хлопці з гурту Антитіла ще не бачили, у цьому підрозділі тероборони служать парамедиками.

Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

Тарас Тополя розповідає, що, на жаль, були як поранені, так і загиблі у їх підрозділі.

Музиканти забезпечують медикаментами не лише свою роту, але й мають кількарічну підготовку з тактичної медицини. Війна ж бо почалася в Україні не 24 лютого.

Втім ані евакуаційну автівку, ані себе червоними хрестами парамедики не позначають.

Якщо ти помічаєш себе червоним хрестом, ти перша мішень для снайперів на рівні з офіцерами та командирами, – говорить Тарас Тополя.

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Їхній підрозділ вже близько місяця як перекинули з-під Києва на Харківщину. І хоча тут значно більше руйнувань, командир роти розповідає, що харків’яни були більше готові до навали.

Наразі на Салтівці значно тихіше, але у дворах та навіть квартирах залишилась купа нерозірваних набоїв, які можуть вибухнути будь-якої миті. Проте військові запевняють, що вони хочуть вже рухатись далі.

Нагадаємо, раніше українські військові розповіли, яка ситуація на Донеччині.