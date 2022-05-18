Под постоянными ракетными ударами, но всегда с украинским флагом — военные о ситуации в Донецкой области

Донецкая область почти круглосуточно под ракетно-бомбовыми ударами. Накануне там погибли по меньшей мере семь гражданских. Еще шесть раненых.

Утром оккупанты выпустили по меньшей мере семь ракет по Константиновке. Под ракетные обстрелы попала и съемочная группа ICTV.

Одна из ракет упала в нескольких десятках метров. К счастью, никто не пострадал. Воздушные атаки — это одна из самых больших угроз на передовой.

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Нам больше всего донимает их (русская — ред.) авиация и ракеты. Если бы не было ракет, мы просто их снесли бы, — рассказывает военнослужащий с позывным Папик.

У танкистов работы сейчас достаточно ежедневно. Только и успевают дозаправляться.

Наводчик танковой пушки Назар держит свой родной автомат с российским магазином — трофей. Нашел его в отвоеванном вражеском БТРе среди кучи наворованного у украинцев добра. Теперь русское оружие работает против захватчиков.

На свои боевые задачи танкисты выезжают с неизменным мотиватором и оберегом — украинским флагом.

Мы без него не можем, то есть он нас вдохновляет, придает нам такой боевой дух, — делится боец ​​Владимир.

Вражеские ракеты донимают украинцев по всей территории нашей страны. Смотри, какие последствия ракетного удара по Николаеву 18 мая.