Под постоянными ракетными ударами, но всегда с украинским флагом — военные о ситуации в Донецкой области

Донецкая область почти круглосуточно под ракетно-бомбовыми ударами. Накануне там погибли по меньшей мере семь гражданских. Еще шесть раненых.
Утром оккупанты выпустили по меньшей мере семь ракет по Константиновке. Под ракетные обстрелы попала и съемочная группа ICTV.
Одна из ракет упала в нескольких десятках метров. К счастью, никто не пострадал. Воздушные атаки — это одна из самых больших угроз на передовой.
Нам больше всего донимает их (русская — ред.) авиация и ракеты. Если бы не было ракет, мы просто их снесли бы, — рассказывает военнослужащий с позывным Папик.
Нам больше всего донимает их (русская — ред.) авиация и ракеты. Если бы не было ракет, мы просто их снесли бы, — рассказывает военнослужащий с позывным Папик.
У танкистов работы сейчас достаточно ежедневно. Только и успевают дозаправляться.
Наводчик танковой пушки Назар держит свой родной автомат с российским магазином — трофей. Нашел его в отвоеванном вражеском БТРе среди кучи наворованного у украинцев добра. Теперь русское оружие работает против захватчиков.
На свои боевые задачи танкисты выезжают с неизменным мотиватором и оберегом — украинским флагом.
Мы без него не можем, то есть он нас вдохновляет, придает нам такой боевой дух, — делится боец Владимир.
Мы без него не можем, то есть он нас вдохновляет, придает нам такой боевой дух, — делится боец Владимир.
Вражеские ракеты донимают украинцев по всей территории нашей страны. Смотри, какие последствия ракетного удара по Николаеву 18 мая.