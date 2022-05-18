Украина

Под постоянными ракетными ударами, но всегда с украинским флагом — военные о ситуации в Донецкой области

Татьяна Наконечная, Журналист программы Факти-ICTV 18 мая 2022, 21:00

Больше видео
воєнний стан в Україні
Военное положение в Украине продолжат. Объясняем, до какого числа и что нужно знать
0:03:58
Які наслідки ракетного удару по Миколаєву 18 травня
Дома выгорели дотла: какие последствия ракетного удара по Николаеву 18 мая
Евакуація з Азовсталі
Эвакуация украинских военных из Азовстали — все, что известно о спасении героев Мариуполя
0:06:39
Звернення Зеленського з нагоди Дня пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу
Мы помним о Крыме! Обращение Зеленского ко Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа
Смотреть больше

Последние видео
0:05:57
Скасування держрегулювання ціни на паливо в Україні - навіщо потрібне

Отмена госрегулирования цен на топливо — чем такой шаг Кабмина поможет в преодолении дефицита
0:03:44
Ситуація в Донецькій області 18.05.2022
Под постоянными ракетными ударами, но всегда с украинским флагом — военные о ситуации в Донецкой области
0:04:16
Андрій Шевченко став амбасадором ініціативи UNITED24
Андрей Шевченко стал послом инициативы UNITED24 — узнай, ради чего объединяется мир
0:02:15
врятували зір
Впервые увидела своих детей: история женщины, которой спасли зрение во Львове
воєнний стан в Україні
Военное положение в Украине продолжат. Объясняем, до какого числа и что нужно знать
Виплати українським культурним діячам в Європі
Возможность творить: страны ЕС оказывают финансовую помощь украинским деятелям культуры
0:03:58
Які наслідки ракетного удару по Миколаєву 18 травня
Дома выгорели дотла: какие последствия ракетного удара по Николаеву 18 мая
Евакуація з Азовсталі
Эвакуация украинских военных из Азовстали — все, что известно о спасении героев Мариуполя
0:06:39
Звернення Зеленського з нагоди Дня пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу
Мы помним о Крыме! Обращение Зеленского ко Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа
0:03:02
Українські жінки-військові
Я не девочка, я — военнослужащий: истории украинских защитниц на войне
Больше видео
Скасування держрегулювання ціни на паливо в Україні - навіщо потрібне
Читать дальше
Отмена госрегулирования цен на топливо — чем такой шаг Кабмина поможет в преодолении дефицита
Андрій Шевченко став амбасадором ініціативи UNITED24
Читать дальше
Андрей Шевченко стал послом инициативы UNITED24 — узнай, ради чего объединяется мир

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь