Україна

Росіянами всипана вся “сіра” зона. Як наші ЗСУ борються з окупантами на Горлівському напрямку

Олег Корнієнко, Журналіст програми Факти ICTV 26 Травня 2022, 23:30

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