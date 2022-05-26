Росіянами всипана вся “сіра” зона. Як наші ЗСУ борються з окупантами на Горлівському напрямку

Кидати піхоту поки що російські військові не наважуються, натомість масовано накривають артилерією і запускають диверсантів. На Горлівському напрямку росіяни не припиняють спроб прорвати нашу оборону. Та навалу окупантів на цій ділянці фронту наші оборонці стримують і боєкомплекту на них не шкодують. Агресорів ліквідовують і беруть у полон.

Ворог б’є переважно великим калібром, наші військові знаходяться під постійний канонадами.

Захисники кажуть, що ворог вночі намагається “промацати” шлях, але його бачать в тепловізори та не дають змоги просунутися.

Військовослужбовець на позивний Броня на фронт повернувся вдруге.

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— Я порівнюю 2014 рік і 2022, вони відрізняються. У російських військових немає нічого точного. Вони стріляють хаотично.

Розмову з воїном перериває сильний вибух, він дає команду, що робити. Проте це не та окопна війна, що була раніше, українські військові дають сильну відсіч та окупант отримає своє!

Наші оборонці кажуть, що не ведуть облік перебитих окупантів, бо на це немає часу, проте знищили чимало. Також поділилися тим, що тілами російських військових всипана вся “сіра” зона, адже їхні побратими тіла не забирають. Кидають навіть поранених, проте живих. Так українські воїни взяли кілька окупантів у полон.

Всі в один голос кажуть, що перемога буде за нами й вони боронитимуть усіх нас до кінця!

Російські військові продовжують завдавати ударів по Україні. Цілий день Харків знаходився під обстрілами, раніше ми розповідали про ситуацію у місті.