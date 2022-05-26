Ракети Гарпун знищать Чорноморський флот РФ? Військовий експерт про зброю, що змінить хід війни

Днями відбулась зустріч Рамштайн-2 — цього разу Контактна група з оборонної допомоги нашій країні зібрала вже 47 учасників.

На брифінгу за результатами зустрічі очільник Пентагону Ллойд Остін повідомив про певні види озброєння, яке найближчим часом передадуть Україні, зокрема протикорабельні системи Гарпун.

Військовий експерт Михайло Самусь розповів в ефірі телемарафону, чи можливе розблокування Чорного моря та як нова зброя змінить війну.

Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

Що таке протикорабельна система Гарпун

Протикорабельна ракета Гарпун є найпоширенішою у світі. Їх випущено понад 7 000, починаючи з 1970-х років. Це найефективніша, найнадійніша та найточніша ракета у світі, — зазначає Самусь.

Сучасні модифікації цієї зброї точно знищують корабельну техніку ворога. За словами військового експерта, дальність дії ракети Гарпун залежно від типу варіюється між 100-300 км.

Ракети Нептун українського виробництва досить схожі на Гарпун, але в нас немає їх у достатній кількості. Самусь каже, що для розблокування Чорного моря Україні знадобиться кілька сотень ракет.

Доповнення до українських Нептунів американськими Гарпунами буде дуже доцільно. Разом вони, я думаю, знищать Чорноморський флот дуже ефективно і красиво.

Коли ти зустрічаєшся з Гарпуном або з Нептуном, то доля може бути така: або піти на дно, як крейсер Москва, або, можливо, буде пожежа і якимось чином корабель залишатиметься на плаву, але все одно далі він уже не буде використовуватись. Тобто фактично шансів немає! — запевняє військовий експерт.

Дивись, яке ще озброєння, яке погодились передати Україні західні партнери, здатне змінити хід війни.

Читати на тему Не лише Javelin та Stinger: яку зброю Україна отримує від західних партнерів та чого ще не вистачає Яку зброю постачають західні партнери в Україну та як нові види озброєння можуть змінити хід війни.

У суботу, 21 травня, американський президент Джо Байден затвердив надання 40 мільярдів доларів допомоги Україні. Читай, на що підуть виділені гроші.