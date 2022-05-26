Ракеты Гарпун уничтожат Черноморский флот РФ? Военный эксперт об оружии, которое изменит ход войны

На днях состоялась встреча Рамштайн-2 — на этот раз Контактная группа по оборонной помощи нашей стране собрала уже 47 участников.

На брифинге по результатам встречи глава Пентагона Ллойд Остин сообщил об определенных видах вооружения, которое в ближайшее время передадут Украине, в частности, противокорабельные системы Гарпун.

Военный эксперт Михаил Самусь рассказал в эфире телемарафона, возможна ли разблокировка Черного моря и как новое оружие изменит войну.

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Что такое противокорабельная система Гарпун

Противокорабельная ракета Гарпун является самой распространенной в мире. Их выпущено более 7 000, начиная с 1970-х годов. Это самая эффективная, надежная и точная ракета в мире, — отмечает Самусь.

Современные модификации этого оружия точно уничтожают корабельную технику врага. По словам военного эксперта, дальность действия ракеты Гарпун в зависимости от типа варьируется между 100-300 км.

Ракеты Нептун украинского производства достаточно похожи на Гарпун, но у нас нет их в достаточном количестве. Самусь говорит, что для разблокирования Черного моря Украине понадобится несколько сотен ракет.

Дополнение к украинским Нептунам американскими Гарпунами будет очень целесообразно. Вместе они, я думаю, уничтожат Черноморский флот очень эффективно и красиво.

Когда ты встречаешься с Гарпуном или с Нептуном, то судьба может быть такова: или пойти ко дну, как крейсер Москва, или, возможно, будет пожар и каким-то образом корабль будет оставаться на плаву, но все равно дальше он уже не будет использоваться. То есть практически шансов нет! — уверяет военный эксперт.

Смотри, какое вооружение, которое согласились передать Украине западные партнеры, способно изменить ход войны.

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