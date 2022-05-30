СБУ передала в суд первое дело об изнасиловании во время войны

Служба безопасности Украины продолжает активно работать над тем, чтобы все российские военные преступники были наказаны.

СБУ сообщила об окончании расследования по первому делу об изнасиловании во время войны. Следователи украинской спецслужбы собрали достаточно доказательств и показаний свидетелей, чтобы перед судом предстал российский военный, подозреваемый в убийстве и изнасиловании жителей Киевской области.

Этим российским военным преступником является Романов Михаил Сергеевич — военнослужащий в/ч 8954, расположенной в г. Чебаркуль Челябинской области РФ.

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Работникам Службы безопасности удалось установить, что во время оккупации одного из населенных пунктов Броварского района этот военный совершил ужасные преступления.

В состоянии алкогольного опьянения он ворвался в дом молодой украинской семьи и убил безоружного гражданского мужчину, а после этого вместе с сообщником насиловал его жену, угрожая ей расстрелом.

Теперь российского военного преступника ждет суд, а СБУ продолжает работу. Начало наказанию российских оккупантов уже положено. Ранее мы рассказывали о первом осужденном российском военном преступнике.