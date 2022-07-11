Сексуальные преступления россиян в Украине: в ООН назвали первые цифры

Во время войны сексуальное насилие, изнасилование мирного населения оккупантами является военным преступлением. За содеянное все причастные будут привлечены к ответственности на международном суде.

Сколько жертв сексуальных преступлений россиян в Украине

По подсчетам ООН, за время войны российские оккупанты совершили 124 сексуальных преступления. Но на самом деле это только верхушка айсберга. Таких случаев было гораздо больше.

Сложность расследования преступлений сексуального характера прежде всего в том, что жертва очень часто выбирает скрыть этот факт, оставаясь один на один с травмой. Кроме того, он или она могут до сих пор переживать страх за собственную жизнь и жизни своих родных.

А украинцы и украинки с временно оккупированных территорий часто не сообщают о преступлениях россиян.

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— Сейчас никто не может назвать точную цифру, сколько людей в Украине пострадало от сексуального насилия более чем за три месяца. Даже обычная волонтерская инициатива, которая не специализируется на этой проблеме, фиксирует случаи насилия во время войны… Масштабы сексуального насилия огромны, — рассказывает председатель правления Центра общественных свобод Александра Матвийчук.

Массовые изнасилования

Изнасилование на оккупированных территориях местами носило массовый характер. Их совершали несколько российских солдат одновременно, рассказывают психологи, которые работают с жертвами изнасилований во время войны.

Из показаний девушек создавалось впечатление, что у россиян был специальный приказ: убивать мужчин и насиловать женщин и детей до смерти.

Что является военным преступлением сексуального характера

Следует знать, что есть разные формы сексуального насилия, и каждое на международном уровне признается военным преступлением. ГО Ла Страда-Украина выделила следующие формы сексуального насилия:

изнасилование;

угроза изнасилования;

увечье половых органов;

принудительная проституция;

принуждение смотреть на сексуальную наругу;

сексуальное рабство;

принудительная беременность;

принудительный аборт;

принудительное обнажение.

Многие жертвы сексуального насилия еще не решились рассказать об этом правоохранительным органам, поэтому в ООН подсчитали только зарегистрированные ныне случаи.

Помни, что у военных преступлений нет срока давности, ты можешь открыть дело по привлечению к ответственности в любое время.

СБУ уже передала первое дело об изнасиловании в суд и продолжает работать над тем, чтобы каждый преступник был сурово наказан.

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