Украина

Сексуальные преступления россиян в Украине: в ООН назвали первые цифры

Вероника Кононенко, практикантка сайта 11 июля 2022, 16:00
скільки сексуальних злочинів

Больше видео
0:02:03
Завал багатоповерхівки в Часовому Яру
Ужасная трагедия в Часовом Яру: количество жертв резко возросло
0:01:05
ЗСУ звільнили село Іванівка Херсонської області
Шаг за шагом возвращаем Херсонскую область: ВСУ освободили село Ивановка
0:09:34
Олексій Резніков
Президент отдал приказ деоккупировать прибрежные районы на Юге. Алексей Резников рассказал, почему это важно
0:03:35
Курси української мови для переселенців у Львові
Язык имеет значение! Переселенцы отказываются от русского и переходят на украинский
Смотреть больше

Последние видео
0:03:32
Книжкова акція від викладачки для дітей за кордоном

Читаем на украинском: книжная акция от преподавательницы для детей за границей
скільки сексуальних злочинів
Сексуальные преступления россиян в Украине: в ООН назвали первые цифры
0:02:03
Завал багатоповерхівки в Часовому Яру
Ужасная трагедия в Часовом Яру: количество жертв резко возросло
0:01:05
ЗСУ звільнили село Іванівка Херсонської області
Шаг за шагом возвращаем Херсонскую область: ВСУ освободили село Ивановка
Всесвітні ігри-2022
Нация победителей: украинцы завоевали 22 награды на Всемирных играх в США. Читай, кто принес золото
0:09:34
Олексій Резніков
Президент отдал приказ деоккупировать прибрежные районы на Юге. Алексей Резников рассказал, почему это важно
0:03:35
Курси української мови для переселенців у Львові
Язык имеет значение! Переселенцы отказываются от русского и переходят на украинский
0:04:04
Сексуальные преступления россиян в Украине: в ООН назвали первые цифры
Ни одной спокойной ночи! В результате ракетных обстрелов Харькова разрушен целый подъезд многоэтажки
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 11 липня
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 11 июля
0:03:26
Виробництво бронежилетів для ЗСУ
От подушек к военной амуниции! Как четверо друзей открыли производство бронежилетов для ВСУ
Больше видео
Книжкова акція від викладачки для дітей за кордоном
Читать дальше
Читаем на украинском: книжная акция от преподавательницы для детей за границей
Завал багатоповерхівки в Часовому Яру
Читать дальше
Ужасная трагедия в Часовом Яру: количество жертв резко возросло

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь