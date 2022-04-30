Их не могли остановить даже мольбы! Психологи об историях украинок, ставших жертвами группового изнасилования россиянами

Истории насилия над женщинами всех возрастов и детьми стали известны после деоккупации территорий, на которых находились российские войска. Однако хуже всего, то что многие жертвы изнасилований не обращаются к правоохранителям.

Психологи Екатерина Галянт и Инна Томаржевская рассказали, что переживают пострадавшие от изнасилования во время войны.

Показания

Екатерина Галянт работает с тремя девушками, пострадавшими от сексуального насилия оккупантов. Пострадавшие общаются с психологом анонимно и не включают видео.

Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Им 16, 17 и 20 лет — трое стали жертвами группового изнасилования россиянами.

По упоминаниям девушек, зверства оккупантов активизировались в конце их пребывания во временно оккупированных городках.

Сначала россияне мародерили, в середине своего пребывания они угрожали изнасилованиями. А в последние недели, перед тем, как покинули города, уже прибегали к насилию и массово убивали мужчин.

Две девушки сказали, что был доступ к новостям и начали извещать о приближении украинской армии. Тогда все чуть-чуть расслабились и потеряли бдительность, перестали так сильно прятаться. А оккупанты наоборот озверели, — рассказывает психолог.

Изнасилование на оккупированных территориях носило массовый характер, их не совершали один или несколько человек. По свидетельству девушек, создавалось впечатление, что это у них был приказ: убивать мужчин и насиловать женщин и детей до смерти.

Зверства россияне не совершают в одиночку — это всегда были группы из трех-четырех мужчин, преимущественно все они были молодыми, 18-20 лет. Во время совершения преступлений насильники в основном были пьяны или под действием наркотических веществ.

Девушки рассказывали, что их не могли остановить никакие мольбы.

Просто монстры, у которых была цель — изнасиловать.

Кроме изнасилований девушек также подвергали физическому насилию: у пострадавших нет всех зубов, изломанные конечности, — делится Екатерина Галянт.

Зачем они это делают?

Следует понимать принципиальную разницу между сексуальным насилием в мирное время и изнасилованиями во время войны.

Изнасилование в мирное время — это удовлетворение извращенного сексуального желания. Психологически извращенные люди таким образом реализуют свое сильное сексуальное влечение. Но они не считаются больными и должны нести уголовную ответственность.

Но во время войны сексуальное насилие — это один из инструментов, которым пытаются показать силу и унизить.

Дети и женщины — это всегда ценность в любом обществе, потому что дети — это будущее, а женщины дают потомство. Это как изнасилование ценностей.

Это демонстрация того, что украинцы не имеют права продолжаться, — объясняет Екатерина Галянт.

По словам психолога, враг обычно прибегает к сексуальному насилию, когда понимает, что не может военными умениями привилегировать перед другой армией.

Изнасилование является худшей формой войны

Ибо, в сущности, здесь не действуют привычные правила самозащиты, которые мы учим в течение жизни. Важно понимать, что если в мирной жизни мы все помнили о привлечении внимания других людей, необходимость кричать и сопротивляться — сейчас это только усугубит ситуацию.

Российские военные — больные. И женщина или беззащитный ребенок становятся для них красным флагом. Их не останавливают просьбы и мольбы — напротив, сопротивляющиеся женщины получили больше повреждений. От сопротивления они насилуют с большим энтузиазмом. И это ужасно.

Это обесценивание людей и их жизней

Включаются такие извращенные формы увлечения, обесценивания людей. Потому что очень важно, какое психологическое состояние у нации. Поэтому здесь речь идет об элементе психологического насилия, фактически разрушении ценностей. Изнасилование во время войны стало русским оружием против украинской нации.

Изнасилование во время войны отличается тем, что насильник таким образом показывает свою власть не только в сексуальном плане. Все это происходит под опасностью для жизни. Человек фактически находится в плену.

У насильников совершенно нет структуры суперэго в момент, когда они это делают.

Если тебе необходима помощь психолога или сеансы психотерапии, обязательно обратись к специалистам. Украинские психологи и терапевты оказали единственный Telegram-канал, где тебе быстро окажут качественную помощь.

Также, раньше мы рассказывали как справиться морально и чем помочь физически после пережитого зверства.