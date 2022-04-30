Психология

Их не могли остановить даже мольбы! Психологи об историях украинок, ставших жертвами группового изнасилования россиянами

Виктория Мельник, практикант сайта Викна-новини 30 апреля 2022, 14:00
Изнасилование во время войны
Фото: Pexels, Depositphotos

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