Российские военные насиловали детей: Денисова рассказала об уже известных случаях

Уровень жестокости российских военных в мирных городах и селах Украины не знает границ. Однако кроме расстрелов и пыток, украинцы страдают и от сексуального насилия со стороны оккупантов.

О случаях изнасилования не только женщин, но и детей рассказала Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова.

Случаи изнасилований российскими военными

Несколько историй, о которых уже сейчас можно говорить, рассказала украинский омбудсмен:

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девочка 14 лет была изнасилована пятью мужчинами-оккупантами в Буче. Сейчас она беременна;

мальчик 11 лет – изнасилован на глазах у мамы. Мать привязали к стулу, чтобы она все видела. Также в Буче;

20-летняя девушка, изнасилованная тремя оккупантами “сразу во все возможные места” в Ирпене;

16-летняя беременная девушка из села в Херсонской области — изнасилованная российскими военными;

78-летняя бабушка тоже в Херсонской области. Изнасилование извергами.

И это лишь щепотка в море насилия и боли, которую российские солдаты принесли мирным украинцам. Ужасающие половые преступления, совершенные рашистскими оккупантами, продолжают выявляться.

Кроме того, многие жертвы молчат, пока что они не готовы рассказать о своей боли.

Преступления российских военных

Омбудсмен рассказывает: изнасилование строго запрещено статьей 27 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.

Сексуальное насилие является составной частью военного преступления. В частности, сюда относим следующие формы насилия:

изнасилование,

сексуальное рабство,

принуждение к проституции,

принудительная беременность,

принудительная стерилизация или другие формы сексуального насилия.

Украинцев и украинок, которые стали жертвами сексуального насилия от рук оккупанта, просим сообщать об этих случаях, как бы тяжело это ни было, ведь только так можно привлечь преступников к ответственности.

Расследование случаев изнасилования российскими военными

Правоохранители уже открыли ряд уголовных дел из-за издевательств и изнасилований женщин и девушек на территории четырех областей Украины: Донецкая, Киевская, Харьковская, Херсонская.

Об этом сообщил заместитель генпрокурора Игорь Мустеца, передает УП.

Тем временем Людмила Денисова обращается в международные институции для дальнейшего расследования зверств оккупанта против украинского народа.

— Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти факты военных преступлений РФ в Украине, – отметила она.

Куда обращаться жертвам сексуального насилия оккупанта

Когда вы будете готовы рассказать о своей боли, обращайтесь по номерам:

102 – Национальная полиция Украины;

– Национальная полиция Украины; 103 – учреждения здравоохранения;

– учреждения здравоохранения; 116 123 – Национальная горячая линия по предупреждению домашнего насилия, торговле людьми и гендерной дискриминации (для взрослым)

– Национальная горячая линия по предупреждению домашнего насилия, торговле людьми и гендерной дискриминации (для взрослым) 116 111 (по отношению к детям).

Также круглосуточно работает горячая линия Уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека. Звоните по телефону: 0800-50-17-20. Здесь вы сможете получить помощь, в том числе психологическую.

Зафиксировать преступление можно также удаленно – с помощью чат-бота Уполномоченной в Телеграмме @stop_ru_aggression_bot.

Кроме того, вы можете написать на личную рабочую почту телеведущей и посла фонда ООН в области народонаселения Маши Ефросининой [email protected]

Звезда обещает ответить лично и уверяет: знает, как оказать помощь пострадавшим от сексуального насилия.

Главное — не прятаться в пещере, где тьма и нежелание жить.

К сожалению, агрессия российских войск еще не закончилась, поэтому нужно знать, что делать в самых страшных ситуациях. Читай советы гинеколога, что делать во время и после изнасилования.