Российские военные насиловали детей: Денисова рассказала об уже известных случаях

Уровень жестокости российских военных в мирных городах и селах Украины не знает границ. Однако кроме расстрелов и пыток, украинцы страдают и от сексуального насилия со стороны оккупантов.
О случаях изнасилования не только женщин, но и детей рассказала Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова.
Несколько историй, о которых уже сейчас можно говорить, рассказала украинский омбудсмен:
И это лишь щепотка в море насилия и боли, которую российские солдаты принесли мирным украинцам. Ужасающие половые преступления, совершенные рашистскими оккупантами, продолжают выявляться.
Кроме того, многие жертвы молчат, пока что они не готовы рассказать о своей боли.
Омбудсмен рассказывает: изнасилование строго запрещено статьей 27 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.
Сексуальное насилие является составной частью военного преступления. В частности, сюда относим следующие формы насилия:
Украинцев и украинок, которые стали жертвами сексуального насилия от рук оккупанта, просим сообщать об этих случаях, как бы тяжело это ни было, ведь только так можно привлечь преступников к ответственности.
Правоохранители уже открыли ряд уголовных дел из-за издевательств и изнасилований женщин и девушек на территории четырех областей Украины: Донецкая, Киевская, Харьковская, Херсонская.
Об этом сообщил заместитель генпрокурора Игорь Мустеца, передает УП.
Тем временем Людмила Денисова обращается в международные институции для дальнейшего расследования зверств оккупанта против украинского народа.
— Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти факты военных преступлений РФ в Украине, – отметила она.
Когда вы будете готовы рассказать о своей боли, обращайтесь по номерам:
Также круглосуточно работает горячая линия Уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека. Звоните по телефону: 0800-50-17-20. Здесь вы сможете получить помощь, в том числе психологическую.
Зафиксировать преступление можно также удаленно – с помощью чат-бота Уполномоченной в Телеграмме @stop_ru_aggression_bot.
Кроме того, вы можете написать на личную рабочую почту телеведущей и посла фонда ООН в области народонаселения Маши Ефросининой [email protected]
Звезда обещает ответить лично и уверяет: знает, как оказать помощь пострадавшим от сексуального насилия.
Главное — не прятаться в пещере, где тьма и нежелание жить.
Главное — не прятаться в пещере, где тьма и нежелание жить.
К сожалению, агрессия российских войск еще не закончилась, поэтому нужно знать, что делать в самых страшных ситуациях. Читай советы гинеколога, что делать во время и после изнасилования.