Сексуальні злочини проти дітей: Денісова розповіла про вже відомі випадки

Рівень жорстокості російських військових в мирних містах і селах України не знає меж. Але крім розстрілів і катувань, українці страждають від сексуального насильства з боку окупантів.
Про випадки зґвалтування не лише жінок, а й дітей розповіла Уповноважена з прав людини Людмила Денісова.
Кілька історій, про які вже зараз можна говорити, розповіла український омбудсмен:
І це лише дрібка в морі насильства і болю, якого російські солдати завдали мирним українцям. Жахливі статеві злочини, вчинені рашистськими окупантами, продовжують виявлятися.
Крім того, багато жертв мовчать, їм поки несила розповісти про свій біль.
Омбудсмен розповідає: зґвалтування суворо заборонене статтею 27 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни.
Сексуальне насильство є складовою воєнного злочину. Зокрема, сюди відносимо такі форми насильства:
Українців та українок, які стали жертвами статевого насильства просимо повідомляти про ці випадки, як би важко це не було, адже лише так можна притягнути злочинців до відповідальності.
Правоохоронці вже відкрили низку кримінальних справ через знущання та зґвалтування жінок та дівчат на території чотирьох областей України: Донецька, Київська, Харківська, Херсонська.
Про це повідомив заступник генпрокурора Ігор Мустеца, передає УП.
Тим часом Людмила Денісова звертається до міжнародних інституцій для подальшого розслідування звірств окупанта проти українців.
— Звертаюсь до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці факти військових злочинів РФ в Україні, – зазначила вона.
Коли ви будете готові розповісти про свій біль, звертайтеся за номерами:
Також цілодобово працює гаряча лінія Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Телефонуйте за номером: 0800-50-17-20. Тут ви зможете отримати допомогу, зокрема і психологічну.
Зафіксувати злочин можна також віддалено — за допомогою чат-боту Уповноваженої в Телеграм @stop_ru_aggression_bot.
Крім того, ви можете написати на особисту робочу пошту телеведучої та посла фонду ООН у галузі народонаселення Маші Єфросиніної [email protected]
Зірка обіцяє відповісти особисто й переконує, що знає, як надати допомогу постраждалим від сексуального насильства.
Головне — не ховатися у печері, де темрява й небажання жити.
Головне — не ховатися у печері, де темрява й небажання жити.
На жаль, агресія російських військ ще не закінчилася, тож треба знати, що робити в найстрашніших ситуаціях. Читайте поради гінекологині, що робити під час та після зґвалтування.