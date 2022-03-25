Це може спіткати кожну: що робити під час та після зґвалтування — поради гінекологині

Російські військові чинять звірства щодо мирного населення в гарячих точках чи на тимчасово зайнятих територіях.

Урядова уповноважена з питань гендерної політики Катерина Левченко повідомила, що українки звертаються на гарячі лінії громадських організацій та розповідають про випадки зґвалтування рашистами.

Акушерка-гінекологиня Наталія Лелюх поділилася з журналом Wonderzine Україна порадами, що робити під час і після зґвалтування в умовах війни.

Що робити під час зґвалтування

Спробуй об’єктивно оцінити свої можливості. Якщо ти не можеш уникнути ґвалтування та не впевнена у своїх фізичних силах, щоб відбити напад, то краще не чинити опір та “заморозити” свої почуття.

Ґвалтівник вчиняє злочин сексуального характеру не заради фізичної насолоди, а з метою встановити владу та контроль над жертвою, принизити та знецінити жінку. Так злочинець намагається помститися за власний страх смерті й відчуття безпорадності та безсилля.

Тому чим більше жінка чинитиме опір, тим більше буде жорстоких дій з боку ґвалтівника. Спротив розсердить злочинця й може призвести до вбивства жертви як кінцевої точки контролю.

Крім того, опір — це завжди додаткові травми тіла й статевих органів. За відсутності медичної допомоги це небезпечно.

Як пережити ґвалтування

Спробуй відокремитися від реальності. “Заморозь” свої емоції — думай, що це відбувається не з твоїм тілом, ти не тут. Можеш проговорювати: “Це лише тіло, моя душа більша, сильніша, її схопити неможливо”.

Ніколи не допускай почуття провини. Твоєї вини у тому, що сталося, немає. Це не тому, що ти якось спровокувала кривдника, не тому, що молода гарна жінка, не тому, що залишилася сама вдома чи навпаки кудись вийшла.

Винен лише ґвалтівник і крапка. У будь-якому разі. Він сповна відповість за свій злочин, а тебе ця ситуація не заплямує.

Що робити після зґвалтування

Після зґвалтування жінки хочуть змити з себе бруд того, що сталося. Проте під час війни не завжди є можливість це зробити, тому підійдуть вологі серветки.

Якщо статеві органи травмувалися й тобі боляче, скористайся “лагідними” для слизової оболонки антисептиками.

Це можуть бути:

розчин соди (1 ч.л. на 0,5 л води);

чиста вода;

дитячі безспиртові вологі серветки;

мазі Тридерм, Левомеколь, Триакутан, Бепантен.

Якщо ти можеш знайти вагінальні антисептичні або антибактеріальні свічки, то став їх протягом п’яти-шести днів. У разі травмування слизової, кровоточивості чи гематоми, почекай добу. Інакше використання свічок може бути болісним.

Будь-які свічки підійдуть: Поліжинакс, Флуомізин, Макмірор, Далацин, Тержинан, Гравагін, свічки з метронідазолом, клотримазолом, Повідін, синтоміцинові свічки, Метрогіл вагінальний тощо.

Не варто використовувати спиртові антисептики або серветки, перекис водню, пантенол, олію або інші масляні розчини.

У першу добу для зволоження слизової не користуйся лубрикантами, зокрема на водній основі. Багато з них гіперосмолярні й можуть викликати ще більше подразнення та запалення слизової оболонки.

Як уникнути небажаної вагітності



Якщо ти репродуктивного віку, не приймаєш контрацептивні пігулки на постійній основі та не користуєшся внутрішньоматковою спіраллю, то ризикуєш завагітніти. Особливо якщо ґвалтування відбулося на 6–16 день менструального циклу.

Спринцювання чи глибоке протирання серветками НЕ допоможуть уникнути вагітності.

Якщо ти можеш знайти будь-які гормональні контрацептиви, то можна спробувати метод Юспе. Подивися склад контрацептиву. На упаковці зазвичай пишуть вміст етінілестрадіолу та левоноргестрелу (або дроспіренону і дієногесту).

Для контрацептивного ефекту треба вжити 0,1 мг етінілестрадіолу та не менш як 0,5 мг левоноргестрелу, тобто одночасно випити кілька пігулок. Через 12 годин випий таку саму дозу.

Цей метод максимально ефективний у перші 24–72 години після незахищеного статевого контакту.

Обов’язково звернися до лікаря за першої ж нагоди. Після зґвалтування потрібно провести огляд і здати аналізи на інфекції, що передаються статевим шляхом.

Жінки, які пережили злочин сексуального характеру, потребують допомоги психологів. Наприклад, ти можеш звернутися до спеціалістів проекту Розірви коло за телефонами +38 0800 500 335 або 116 123.

Посттравматичний стресовий розлад — це хронічне порушення психічного стану, що може розвинутися після травматичної події, зокрема зґвалтування. Читай про ПТСР: що це, у кого може виникнути, симптоми та лікування.