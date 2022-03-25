Это может случиться с каждой: что делать во время и после изнасилования — советы гинеколога

Российские военные совершают зверства в отношении мирного населения в горячих точках или на временно занятых территориях.

Правительственная уполномоченная по вопросам гендерной политики Екатерина Левченко сообщила, что украинки обращаются на горячие линии общественных организаций и рассказывают о случаях изнасилования рашистами.

Акушер-гинеколог Наталья Лелюх поделилась с журналом Wonderzine Украина советами, что делать во время и после изнасилования в условиях войны.

Что делать во время изнасилования

Попробуй объективно оценить свои возможности. Если ты не можешь избежать изнасилования и не уверена в своих физических силах, чтобы отразить нападение, то лучше не сопротивляться и “заморозить” свои чувства.

Насильник совершает преступление сексуального характера не ради физического наслаждения, а с целью установить власть и контроль над жертвой, унизить и обесценить женщину. Так преступник пытается отомстить за собственный страх смерти и чувство беспомощности и бессилия.

Поэтому чем больше женщина будет сопротивляться, тем больше будет жестоких действий со стороны насильника. Сопротивление разозлит преступника и может привести к убийству жертвы как конечной точке контроля.

Кроме того, сопротивление — это всегда дополнительные травмы тела и половых органов. При отсутствии медицинской помощи это опасно.

Как пережить изнасилование

Попробуй отделиться от реальности. “Заморозь” свои эмоции — думай, что это происходит не с твоим телом, ты не здесь. Можешь проговаривать: “Это только тело, моя душа больше, сильнее, ее схватить невозможно”.

Никогда не допускай чувство вины. Твоей вины в произошедшем нет. Это не потому, что ты как-то спровоцировала преступника, не потому, что ты молодая красивая женщина, не потому, что осталась дома или наоборот куда-то вышла.

Виноват только насильник и точка. В любом случае. Он сполна ответит за свое преступление, а тебя эта ситуация не запятнает.

Что делать после изнасилования

После изнасилования женщины хотят смыть с себя грязь произошедшего. Однако во время войны не всегда есть возможность сделать это, поэтому подойдут влажные салфетки.

Если половые органы травмировались и тебе больно, воспользуйся “ласковыми” для слизистой антисептиками.

Это могут быть:

раствор соды (1 ч.л. на 0,5 л воды);

чистая вода;

детские бесспиртовые влажные салфетки;

мази Тридерм, Левомеколь, Триакутан, Бепантен.

Если ты можешь найти влагалищные антисептические или антибактериальные свечи, то ставь их в течение пяти-шести дней. При травмировании слизистой, кровоточивости или наличии гематомы подожди сутки. Иначе использование свеч может быть болезненным.

Любые свечи подойдут: Полижинакс, Флуомизин, Макмирор, Далацин, Тержинан, Гравагин, свечи с метронидазолом, клотримазолом, Повидин, синтомициновые свечи, Метрогил вагинальный и т.д.

Не следует использовать спиртовые антисептики или салфетки, перекись водорода, пантенол, масло или другие масляные растворы.

В первые сутки для увлажнения слизистой не пользуйся лубрикантами, в том числе на водной основе. Многие из них гиперосмолярны и могут вызвать еще большее раздражение и воспаление слизистой.

Как избежать нежелательной беременности

Если ты репродуктивного возраста, не принимаешь контрацептивные таблетки на постоянной основе и не пользуешься внутриматочной спиралью, есть риск забеременеть. Особенно, если изнасилование произошло на 6–16 день менструального цикла.

Спринцевание или глубокое протирание салфетками НЕ поможет избежать беременности.

Если ты можешь найти любые гормональные контрацептивы, можно попробовать метод Юспе. Посмотри состав контрацептива. На упаковке обычно пишут содержание этинилэстрадиола и левоноргестрела (или дроспиренона и диеногеста).

Для контрацептивного эффекта следует употреблять 0,1 мг этинилэстрадиола и не менее 0,5 мг левоноргестрела, то есть одновременно выпить несколько таблеток. Через 12 часов выпей ту же дозу.

Этот метод максимально эффективен в первые 24–72 часа после незащищенного полового контакта.

Обязательно обратись к врачу при первой возможности. После изнасилования следует провести осмотр и сдать анализы на инфекции, передающиеся половым путем.

Женщины, пережившие преступление сексуального характера, нуждаются в помощи психологов. Например, ты можешь обратиться к специалистам проекта Розірви коло по телефонам +38 0800 500 335 или 116 123.

Посттравматический стресс — это хроническое нарушение психического состояния, которое может развиться после травматического события, в частности изнасилования. Читай о ПТСР: что это, у кого может возникнуть, симптомы и лечение.