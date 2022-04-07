Я знаю, як їх покарати, знаю, як вам допомогти! Єфросиніна звернулася до жертв зґвалтування

Російські війська, виходячи з окупованих міст, залишали по собі гори вбитих, закатованих та зґвалтованих.

Серед жертв зґвалтування, яким вдалося вижити, є не тільки жінки, а й діти. Лікарі кажуть, що від їхніх статевих органів майже нічого не лишилося.

Ці люди потребують не лише медичної допомоги, а й психологічної, адже після такого насилля зникає бажання жити.

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Посол фонду ООН у галузі народонаселення Маша Єфросиніна звернулася до всіх, хто став жертвою насилля, буквально волаючи про готовність надати допомогу.

Фонд допомоги

Маша Єфросиніна вже давно допомагає жінкам, які страждають від домашнього насилля.

Тиждень тому вона звернулася до постраждалих і закликала, щоб ті розповідали на спеціальній платформі або на державній гарячій лінії про факти скоєння злочинів російськими окупантами.

Проте, на жаль, не надійшло ще жодної історії!

Жертви насилля закриваються в собі, а після такого звірства у цих людей ступінь травми такий, що навіть деякі лікарі не готові до того, як надавати допомогу. На часі допомога поліції та медиків.

Шанс покарати злочинців

За жертв зґвалтування готові боротися. Маша Єфросиніна хоче зробити все, щоб покарати винних.

Коли людина починає розуміти, що за неї помстилися, то лише це дає шанс хоч якось ворушитися в майбутньому.

Посол ООН в Україні розповіла, що, на жаль, все, чого хочуть жертви зґвалтування — це накласти на себе руки й вони це роблять. Для них це кінець життя.

Тому треба фіксувати злочини, шукати тих, хто це скоїв, встановлювати їхні особи й подавати ці справи у міжнародні суди, в суд у Гаазі.

Треба лише розповісти й знайдуться свідки, знайдуться винні.

Звернення Маші Єфросиніної

Команда Єфросиніної готова покарати тих, хто вас так сильно зламав і майже вбив.

Будь ласка, не ховайтеся, не мовчіть — напишіть, подзвоніть! Я знаю, що кінець життя настав для вас, дайте мені шанс надати вам друге життя!

Телеведуча разом із командою готують цілу програму для допомоги потерпілим, а тисячі спеціалістів та психологів вже чекають, коли зможуть допомогти.

Я знаю, як вам допомогти, я знаю, як це зробити. Все, що мені від вас потрібно — не мовчіть, повідомте в поліцію.

Якщо ви отримали відповідь, яка вас не задовільняє, пишіть на особисту робочу пошту Маші Єфросиніної [email protected]

Ведуча просить надати свій контакт і вона зв’яжеться з вами особисто. Головне — не ховатися у печері, де темрява й небажання жити.

Те, що пережили ці жінки, можна тільки уявити. Але, на жаль, така доля можу спіткати кожну.

Агресія російських військ ще не закінчилася, тому треба знати, що робити в найстрашніших ситуаціях. Читайте поради гінекологині, що робити під час та після зґвалтування.