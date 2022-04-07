Я знаю, как их наказать, знаю, как вам помочь! Ефросинина обратилась к жертвам изнасилования

Российские войска, выходя из оккупированных городов, оставляли горы убитых, замученных и изнасилованных.
Среди жертв изнасилования, которым удалось выжить, не только женщины, но и дети. Врачи говорят, что от их половых органов почти ничего не осталось.
Эти люди нуждаются не только в медицинской помощи, но и в психологической, ведь после такого насилия пропадает желание жить.
Посол фонда ООН в области народонаселения Маша Ефросинина обратилась ко всем, кто стал жертвой насилия, буквально крича о готовности оказать помощь.
Маша Ефросинина уже давно помогает женщинам, страдающим от домашнего насилия.
Неделю назад она обратилась к пострадавшим, чтобы те рассказывали на специальной платформе или на государственных горячих линиях о фактах совершения преступлений российскими оккупантами.
Однако, к сожалению, не поступило еще ни одной истории.
Однако, к сожалению, не поступило еще ни одной истории.
Жертвы насилия закрываются в себе, а после такого зверства у пострадавших степень травмы такова, что даже некоторые врачи не готовы к тому, как оказывать помощь.
За жертв изнасилования готовы бороться. Маша Ефросинина хочет сделать все, чтобы наказать виновных.
Когда человек начинает понимать, что за него отомстили, только это дает шанс хоть как-то шевелиться в будущем.
Когда человек начинает понимать, что за него отомстили, только это дает шанс хоть как-то шевелиться в будущем.
Посол ООН в Украине рассказала, что, к сожалению, все, чего хотят жертвы изнасилования — покончить с собой, и они это делают. Для них это конец жизни.
Поэтому нужно фиксировать преступления, искать тех, кто это совершил, устанавливать их личности и подавать эти дела в международные суды, в суд в Гааге.
Надо только рассказать, и найдутся свидетели, найдутся виновники.
Команда Ефросининой готова наказать тех, кто вас так сильно сломал и почти убил.
Пожалуйста, не прячьтесь, не молчите – напишите, позвоните. Я знаю, что конец жизни наступил для вас, дайте мне шанс предоставить вам вторую жизнь!
Пожалуйста, не прячьтесь, не молчите – напишите, позвоните. Я знаю, что конец жизни наступил для вас, дайте мне шанс предоставить вам вторую жизнь!
Они готовят целую программу, чтобы помочь пострадавшим, а тысячи специалистов и психологов уже ждут, когда смогут помочь.
Я знаю, как вам помочь, знаю, как это сделать. Все, что мне от вас нужно, не молчите, сообщите в полицию.
Я знаю, как вам помочь, знаю, как это сделать. Все, что мне от вас нужно, не молчите, сообщите в полицию.
Если вы получили ответ, который вас не удовлетворяет, пишите на личную рабочую почту Маши Ефросининой [email protected]
Ведущая просит предоставить свой контакт и обещает связаться с вами лично. Главное – не прятаться в пещере, где тьма и нежелание жить.
То, что пережили эти женщины, можно только представить, но к сожалению такая участь может постичь каждую.
Агрессия российских войск еще не закончилась, поэтому нужно знать, что делать в самых страшных ситуациях. Читайте советы гинекологии, что делать во время и после изнасилования.