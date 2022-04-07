Я знаю, как их наказать, знаю, как вам помочь! Ефросинина обратилась к жертвам изнасилования

Российские войска, выходя из оккупированных городов, оставляли горы убитых, замученных и изнасилованных.

Среди жертв изнасилования, которым удалось выжить, не только женщины, но и дети. Врачи говорят, что от их половых органов почти ничего не осталось.

Эти люди нуждаются не только в медицинской помощи, но и в психологической, ведь после такого насилия пропадает желание жить.

Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Посол фонда ООН в области народонаселения Маша Ефросинина обратилась ко всем, кто стал жертвой насилия, буквально крича о готовности оказать помощь.

Фонд помощи

Маша Ефросинина уже давно помогает женщинам, страдающим от домашнего насилия.

Неделю назад она обратилась к пострадавшим, чтобы те рассказывали на специальной платформе или на государственных горячих линиях о фактах совершения преступлений российскими оккупантами.

Однако, к сожалению, не поступило еще ни одной истории.

Жертвы насилия закрываются в себе, а после такого зверства у пострадавших степень травмы такова, что даже некоторые врачи не готовы к тому, как оказывать помощь.

Шанс наказать виновных

За жертв изнасилования готовы бороться. Маша Ефросинина хочет сделать все, чтобы наказать виновных.

Когда человек начинает понимать, что за него отомстили, только это дает шанс хоть как-то шевелиться в будущем.

Посол ООН в Украине рассказала, что, к сожалению, все, чего хотят жертвы изнасилования — покончить с собой, и они это делают. Для них это конец жизни.

Поэтому нужно фиксировать преступления, искать тех, кто это совершил, устанавливать их личности и подавать эти дела в международные суды, в суд в Гааге.

Надо только рассказать, и найдутся свидетели, найдутся виновники.

Обращение Маши Ефросининой

Команда Ефросининой готова наказать тех, кто вас так сильно сломал и почти убил.

Пожалуйста, не прячьтесь, не молчите – напишите, позвоните. Я знаю, что конец жизни наступил для вас, дайте мне шанс предоставить вам вторую жизнь!

Они готовят целую программу, чтобы помочь пострадавшим, а тысячи специалистов и психологов уже ждут, когда смогут помочь.

Я знаю, как вам помочь, знаю, как это сделать. Все, что мне от вас нужно, не молчите, сообщите в полицию.

Если вы получили ответ, который вас не удовлетворяет, пишите на личную рабочую почту Маши Ефросининой [email protected]

Ведущая просит предоставить свой контакт и обещает связаться с вами лично. Главное – не прятаться в пещере, где тьма и нежелание жить.

То, что пережили эти женщины, можно только представить, но к сожалению такая участь может постичь каждую.

Агрессия российских войск еще не закончилась, поэтому нужно знать, что делать в самых страшных ситуациях. Читайте советы гинекологии, что делать во время и после изнасилования.