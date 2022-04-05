Не мовчи, розкажи! Поради для відновлення після зґвалтування та контакти довіри

Страхітливі дані про наслідки російських звірств проти жінок в Україні лякають. Міжнародні організації та влада фіксують непоодинокі випадки зґвалтувань на тимчасово окупованих територіях рашистами.

Якщо найстрашніше сталося і з тобою, читай, як впоратися з емоціями, уникнути психологічних проблем після зґвалтування, а також куди можна звернутися за підтримкою.

Ґвалтування — ніколи не провина жертви

Запам’ятай це і завжди собі повторюй, раптом з’явиться хоч тінь провини за те, що сталося. Вина за зґвалтування завжди лягає виключно на ґвалтівника. Цьому злочину не може бути виправдань. Крапка.

Насильник може спробувати змусити тебе соромитися чи відчувати відповідальність за скоєне ним звірство, переконуючи тебе в тому, що ти ніби сама просила/хотіла цього. Але це психологічна маніпуляція, тож не варто на це звертати увагу.

Ніколи не намагайся виправдати, зрозуміти чи захистити ґвалтівника. Інакше це поглибить твою емоційну травму.

Прояви психологічної травми

Кожна людина індивідуальна, тож поведінка після насилля може відрізнятися. Хтось віддаляється від друзів та родини, інші панічно бояться залишитися на самоті.

Крім того, наш емоційний стан тісно пов’язаний з фізичним, тож душевні переживання можуть знайти відображення у проблемах зі сном, харчуванням або загальним самопочуттям.

Внутрішня порожнеча та нав’язливі спогади можуть заважати сконцентруватися на роботі чи навчанні. Крайніми точками відчаю стають депресія та суїцидальні настрої.

Поради для психологічного відновлення

Після ґвалтування жертва може відчувати великий спектр емоцій: від ненависті й бажання справедливості до страху, сорому та заціпеніння. Спробуй зрозуміти, що саме ти відчуваєш та чому. Уважне ставлення до себе в цей складний період розпочне психологічне відновлення.

Не бійся звернутися за професійною підтримкою. Хтось боїться та соромиться говорити про зґвалтування. Проте мовчання шкодить ще більше. Первинний самоаналіз — це добре, але підтримка фахівця допоможе справді одужати, а не закопати біль ще глибше в душі.

Сформуй для себе безпечне середовище. Ти маєш почуватися у безпеці, тож саме ти вирішуєш, з ким спілкуватися й кому довіряти, а кому не варто розкривати свої почуття. Психологи бувають різні, тож знайди того, з ким комфортно працювати.

Обери той формат допомоги, який підходить тобі: групові чи індивідуальні заняття з психологом. Хтось соромиться говорити про свої переживання в присутності інших, а когось це навпаки підбадьорює й дає зрозуміти, що подібні почуття мають також інші.

Куди звернутися за психологічною допомогою

Телеведуча й волонтерка Маша Єфросиніна активно допомагає жертвам зґвалтування. Написавши на пошту її фонду [email protected], ти можеш отримати безкоштовну психологічну допомогу від кваліфікованих спеціалістів.

Звернися до спеціалістів проекту Розірви коло за телефонами +38 0800 500 335 або 116 123.

Безкоштовну конфіденційну допомогу психолога можна отримати на сайтах SupportME або Розкажи мені.

Мовчати про тяжкі звірства російських окупантів не можна! Дізнайся, як діяти, якщо проти тебе вчинили воєнний злочин.