Украина

Убегают с поля боя под прицелом собственных танков. Перехваченные разговоры российских военных

Богдана Макалюк, редактор сайта 12 июля 2022, 23:50
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