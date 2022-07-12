Убегают с поля боя под прицелом собственных танков. Перехваченные разговоры российских военных

Российские военные продолжают всеми силами убегать, только бы не ехать воевать в Украину. Во время перехваченного разговора оккупанта со своей женой, которое обнародовало ГУР, оказалось, что их везут в КамАЗах и под прицелом танков.

Более того, относились, как к пленным: в туалет и за едой — под конвоем.

Жена оккупанта: — Мне рассказали, что со стороны Белгорода там много наших написали рапорты. Их погрузили в КамАЗы и сказали, что везут в аэропорт, чтобы отправить домой. А их в закрытых КамАЗах увезли в сторону Украины.

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Впереди колонны был танк и сзади. Ребята это поняли и начали на ходу прыгать. 15 км бежали в ту сторону, откуда привезли. Звонили родственникам и говорили писать заявления в прокуратуру.

Так что знакомая пошла в прокуратуру, а там уже было много людей. В это время ребят несколько дней держали, как пленных, — сказала женщина.

Несмотря на это, в российской армии открещивались от такого и объясняли, что везли людей на ремонтные работы в “ЛНР”. Неудивительно, что при таких условиях у россиян не будет желания воевать за Россию и становиться очередной порцией “пушечного мяса”.

Оккупанты неоднократно в своих телефонных разговорах признавались в совершенных военных преступлениях, в том числе сексуальных. В ООН назвали первые подсчеты сексуальных преступлений россиян в Украине.

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