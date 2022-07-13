Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 13 липня

Існує дещо, що непідвладне людському оку. Це не побачити на карті бойових дій – палкі від любові до своєї країни серця наших захисників. Однак кожне з них потребує підтримки як своїх рідних та близьких, так і всього українського народу.

Тож поки ЗСУ виконують свою надзвичайно важливу і тяжку роботу, українцям необхідно продовжувати бути їхньою опорою в тилу. А також не забувати дослухатись до Генштабу, який попереджає про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

Карта бойових дій в Україні станом на 13 липня 2022 року

Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.

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Оперативна обстановка в Україні станом на 13 липня 2022 року

На Сіверському напрямку артилерія противника обстріляла населені пункти Старикове і Нова Слобода Сумської області та Миколаївка і Карповичі Чернігівської області.

На Харківському напрямку ворог здійснив артилерійські обстріли міста Харкова та населених пунктів Соснівка, Стара Гнилиця, Українка, Замулівка, Петрівка, Черкаські Тишки, Коробочкине, Прудянка, Чорноглазівка, Кутузівка, Старий Салтів, Нове, Байрак, Дементіївка і Золочів.

Окупанти намагалися витіснити наші війська з району Дементіївки. Але наші воїни успішно відбили кілька штурмів та змусили ворога відійти.

На Слов’янському напрямку загарбники обстріляли райони населених пунктів Дібровне, Мазанівка, Адамівка, Барвінкове, Гусарівка, Велика Комишуваха, Нова Дмитрівка, Хрестище, Нікополь, Сулигівка та Костянтинівка.

Підрозділи противника вели штурмові дії з метою покращення тактичного положення поблизу Краснопілля, Довгенького, Мазанівки та Іванівки. Українські воїни уміло оборонялися, завдали окупантам значних втрат та змусили їх тікати.

Ворожа спроба розвідки боєм неподалік Долини завершилась поразкою, значними втратами зі сторони окупантів та їхньою втечею.

На Краматорському напрямку активних дій ворог не вів. Обстріляв наші позиції неподалік Маяків, Райгородка, Кривої Луки, Верхньокам’янського та Пришиба. Також завдав авіаційних ударів поблизу Серебрянки та Спірного.

На Бахмутському напрямку зафіксовано артилерійські обстріли в районах населених пунктів Берестове, Соледар, Вершина, Новолуганське, Бахмут, Яковлівка, Майорськ та авіаційні удари поблизу Берестового, Білогорівки, Вершини і Яковлівки.

При спробі просунутися в напрямку Спірне – Івано-Дар’ївка ворог зазнав втрат від кинджального вогню наших захисників та хаотично відійшов.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник з метою сковування дій наших військ продовжує обстріли наших позицій із наявного наземного озброєння вздовж всієї лінії зіткнення. Також завдав авіаудару поблизу Новоандріївки.

На Південнобузькому напрямку ворог обстрілював райони населених пунктів Олександрівка, Нова Зоря, Осокорівка, Велика Костромка, Мурахівка, Любомирівка, Поляна, Партизанське, Благодатне, Калинівка, Тернівка та Прибузьке.

А щоб наблизити нашу перемогу, завжди можна надіслати кошти для ЗСУ. Так, нещодавно українці вже назбирали на три Байрактари, але компанія вирішила доставити їх в Україну безкоштовно. Тож читай інтерв’ю Сергія Притули про те, куди підуть зібрані кошти.

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