Російські танки зайшли в Прагу, але у вигляді металобрухту — виставка знищеної техніки РФ

Очільник Міністерства внутрішніх справ України Денис Монастирський в ефірі телемарафону Єдині новини розповів про виставку Щит Європи у столиці Чехії — Празі.

Містяни тепер зможуть доторкнутися та побачити фрагменти української та світової нової історії у вигляді спаленої техніки росіян. Подібні експонати є також у Польщі.

Останнього разу російські танки трощили Прагу у 1968 році, коли радянська влада вирішила звернути Чехословацьку програму “соціалізм з людським обличчям”.

Зараз також дивляться

Також в ці дні відбувся саміт міністрів внутрішніх справ та юстиції країн світу, на якому побував і Денис Монастирський.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, де подивитися на спалену техніку росіян.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!